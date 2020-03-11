11.03.2020, 08:00

Эстонский стартап освобождает арендаторов от уплаты залога и решает проблему “арендаторов-клещей”


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Эстонский стартап освобождает арендаторов от уплаты залога и решает проблему “арендаторов-клещей”
Foto: Rendin

Эстонский стартап Rendin.co представил новейшую платформу договоров аренды, которая в сотрудничестве с ERGO Kindlustus освобождает арендаторов от обременительной необходимости вносить залог, обеспечивает собственникам защиту от не желающих платить за жилье “арендаторов-клещей” и позволяет заключать дигитальные договоры аренды за несколько минут.

По словам Алайна Ауна, исполнительного директора только что вышедшего на рынок недвижимости предприятия Rendin, их мобильное приложение, которое можно загрузить на каждый телефон, делает заключение договора аренды существенно безопаснее, быстрее и проще, а также полностью избавляет от необходимости пользоваться бумажными документами.

“Сегодня эту уникальная в мировом масштабе услуга, позволяющая собственникам недвижимости решить проблему так называемых “арендаторов-клещей”. Если арендная плата не поступает, собственнику не стоит бояться проблем, потому что страхование обеспечивает возмещение неполученного дохода в объеме до 10 месяцев, и за свой счет страховая компания принимает все необходимые меры, чтобы избавиться от такого арендатора”, — сказал Аун.

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Примерно за год создать услугу Ауну помог личный опыт. Живя в Эстонии и заграницей и сдавая жилье, он лично сталкивался с проблемой “арендаторов-клещей”, а арендуя квартиру, сам дважды оставался без залога, который недобросовестно оставлял себе собственник, ссылаясь на якобы выявленные в квартире недостатки.

Новое созданное эстонскими разработчиками приложение позволяет понизить риски собственникам и арендаторам, а также помогает арендаторам начать снимать новое жилье с существенно меньшими стартовыми затратами — без залога. По различным оценкам, сегодня на европейском рынке недвижимости заблокировано порядка 50 миллиардов евро, которые арендаторы заплатили в качестве залога за квартиру или дом, и которые никак не используются. “Во-первых, это обременительно для арендатора, а во-вторых, совершенно не покрывает всех рисков собственника. Новая услуга Rendin предлагает решения этим серьезным проблемам”, — пояснил Аун.

Услугу Rendin арендаторам и собственникам жилья предлагает самый инновационный в Эстонии портал недвижимости Kinnisvara24.ee. По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу портала Лауры Таммеорг, Rendin.co решает одни из острейших проблем рынка недвижимости и может основательно изменить рынок аренды жилья в Эстонии.

“Сегодня в результате требования уплаты залога первый взнос за аренду становится для арендаторов слишком большим. Вместе с тем с точки зрения собственника жилья залога не всегда достаточно для покрытия возможных проблем. Услуга Rendin обеспечивает лучшие возможности и, например, для иностранцев, семей с детьми или владельцев домашних животных, которым до сих пор найти подходящую квартиру могло быть не очень просто, — сказала Таммеорг. — Мы добавили на свой портал эту современную возможность — как для маклеров, так и для собственников, сдающих жилье самостоятельно. Подобные объявления будут сопровождаться специальной маркировкой “Tagatisrahata” (“Без залога”) и найти их можно будет при помощи особого фильтра на портале”.

Договоры аренды, заключенные посредством сайта или мобильного приложения Rendin.co получают страховку одной из ведущих в странах Балтии страховых компаний, что обеспечивает уникальную защиту для собственников и арендаторов. “Мы ценим новые и инновационные решения, облегчающие использование услуг. Компания Rendin завоевала наше доверие: она соответствует всем нашим ожиданиям, причем в Эстонии и среди наших ближайших соседей никто другой ничего подобного не предлагает. Я уверен в том, что новая услуга станет поворотным моментом, причем не только на эстонском рынке недвижимости”, — пояснил руководитель сферы страхования ERGO Insurance SE Андрес Консап.

Rendin.co — учрежденный в 2019 году эстонский стартап, предлагающий современную, безопасную и эффективную услугу заключения договоров, управления ими и обеспечения связанных с договорами обязательств. Услугу сопровождает страховой сертификат ERGO, обеспечивающий чувство уверенности как собственнику, так и арендатору. Учредителями предприятия являются Алайн Аун, Майко Салуорг и Алар Мяэранд.

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