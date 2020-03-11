Эстонский стартап освобождает арендаторов от уплаты залога и решает проблему “арендаторов-клещей”

Услугу Rendin арендаторам и собственникам жилья предлагает самый инновационный в Эстонии портал недвижимости Kinnisvara24.ee. По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу портала Лауры Таммеорг, Rendin.co решает одни из острейших проблем рынка недвижимости и может основательно изменить рынок аренды жилья в Эстонии.

“Сегодня в результате требования уплаты залога первый взнос за аренду становится для арендаторов слишком большим. Вместе с тем с точки зрения собственника жилья залога не всегда достаточно для покрытия возможных проблем. Услуга Rendin обеспечивает лучшие возможности и, например, для иностранцев, семей с детьми или владельцев домашних животных, которым до сих пор найти подходящую квартиру могло быть не очень просто, — сказала Таммеорг. — Мы добавили на свой портал эту современную возможность — как для маклеров, так и для собственников, сдающих жилье самостоятельно. Подобные объявления будут сопровождаться специальной маркировкой “Tagatisrahata” (“Без залога”) и найти их можно будет при помощи особого фильтра на портале”.

Договоры аренды, заключенные посредством сайта или мобильного приложения Rendin.co получают страховку одной из ведущих в странах Балтии страховых компаний, что обеспечивает уникальную защиту для собственников и арендаторов. “Мы ценим новые и инновационные решения, облегчающие использование услуг. Компания Rendin завоевала наше доверие: она соответствует всем нашим ожиданиям, причем в Эстонии и среди наших ближайших соседей никто другой ничего подобного не предлагает. Я уверен в том, что новая услуга станет поворотным моментом, причем не только на эстонском рынке недвижимости”, — пояснил руководитель сферы страхования ERGO Insurance SE Андрес Консап.

Rendin.co — учрежденный в 2019 году эстонский стартап, предлагающий современную, безопасную и эффективную услугу заключения договоров, управления ими и обеспечения связанных с договорами обязательств. Услугу сопровождает страховой сертификат ERGO, обеспечивающий чувство уверенности как собственнику, так и арендатору. Учредителями предприятия являются Алайн Аун, Майко Салуорг и Алар Мяэранд.