Эстонский стартап Rendin.co представил новейшую платформу договоров аренды, которая в сотрудничестве с ERGO Kindlustus освобождает арендаторов от обременительной необходимости вносить залог, обеспечивает собственникам защиту от не желающих платить за жилье “арендаторов-клещей” и позволяет заключать дигитальные договоры аренды за несколько минут.
Эстонский стартап освобождает арендаторов от уплаты залога и решает проблему “арендаторов-клещей”
По словам Алайна Ауна, исполнительного директора только что вышедшего на рынок недвижимости предприятия Rendin, их мобильное приложение, которое можно загрузить на каждый телефон, делает заключение договора аренды существенно безопаснее, быстрее и проще, а также полностью избавляет от необходимости пользоваться бумажными документами.
“Сегодня эту уникальная в мировом масштабе услуга, позволяющая собственникам недвижимости решить проблему так называемых “арендаторов-клещей”. Если арендная плата не поступает, собственнику не стоит бояться проблем, потому что страхование обеспечивает возмещение неполученного дохода в объеме до 10 месяцев, и за свой счет страховая компания принимает все необходимые меры, чтобы избавиться от такого арендатора”, — сказал Аун.
Примерно за год создать услугу Ауну помог личный опыт. Живя в Эстонии и заграницей и сдавая жилье, он лично сталкивался с проблемой “арендаторов-клещей”, а арендуя квартиру, сам дважды оставался без залога, который недобросовестно оставлял себе собственник, ссылаясь на якобы выявленные в квартире недостатки.
Новое созданное эстонскими разработчиками приложение позволяет понизить риски собственникам и арендаторам, а также помогает арендаторам начать снимать новое жилье с существенно меньшими стартовыми затратами — без залога. По различным оценкам, сегодня на европейском рынке недвижимости заблокировано порядка 50 миллиардов евро, которые арендаторы заплатили в качестве залога за квартиру или дом, и которые никак не используются. “Во-первых, это обременительно для арендатора, а во-вторых, совершенно не покрывает всех рисков собственника. Новая услуга Rendin предлагает решения этим серьезным проблемам”, — пояснил Аун.
Услугу Rendin арендаторам и собственникам жилья предлагает самый инновационный в Эстонии портал недвижимости Kinnisvara24.ee. По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу портала Лауры Таммеорг, Rendin.co решает одни из острейших проблем рынка недвижимости и может основательно изменить рынок аренды жилья в Эстонии.
“Сегодня в результате требования уплаты залога первый взнос за аренду становится для арендаторов слишком большим. Вместе с тем с точки зрения собственника жилья залога не всегда достаточно для покрытия возможных проблем. Услуга Rendin обеспечивает лучшие возможности и, например, для иностранцев, семей с детьми или владельцев домашних животных, которым до сих пор найти подходящую квартиру могло быть не очень просто, — сказала Таммеорг. — Мы добавили на свой портал эту современную возможность — как для маклеров, так и для собственников, сдающих жилье самостоятельно. Подобные объявления будут сопровождаться специальной маркировкой “Tagatisrahata” (“Без залога”) и найти их можно будет при помощи особого фильтра на портале”.
Договоры аренды, заключенные посредством сайта или мобильного приложения Rendin.co получают страховку одной из ведущих в странах Балтии страховых компаний, что обеспечивает уникальную защиту для собственников и арендаторов. “Мы ценим новые и инновационные решения, облегчающие использование услуг. Компания Rendin завоевала наше доверие: она соответствует всем нашим ожиданиям, причем в Эстонии и среди наших ближайших соседей никто другой ничего подобного не предлагает. Я уверен в том, что новая услуга станет поворотным моментом, причем не только на эстонском рынке недвижимости”, — пояснил руководитель сферы страхования ERGO Insurance SE Андрес Консап.
Rendin.co — учрежденный в 2019 году эстонский стартап, предлагающий современную, безопасную и эффективную услугу заключения договоров, управления ими и обеспечения связанных с договорами обязательств. Услугу сопровождает страховой сертификат ERGO, обеспечивающий чувство уверенности как собственнику, так и арендатору. Учредителями предприятия являются Алайн Аун, Майко Салуорг и Алар Мяэранд.
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