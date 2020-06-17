Это должен знать каждый! Как предотвратить ущерб от грозы

Долгожданное лето и теплая погода приносят нам не только приятные летние вечера, но и грозы. К сожалению, они опасны для различных услуг связи и могут вызвать перенапряжение как в узлах сети поставщика услуг, так и в домах клиентов.

Только в колл-центры и представительства Telia в связи с проблемами, связанными с грозами, ежегодно обращаются тысячи клиентов. К этому добавляются сотни визитов техников к клиентам, чтобы устранить причиненный ущерб. Кроме того, в грозовой сезон может быть повреждена и различная бытовая электроника, что приводит к дополнительным затратам в десятки и сотни тысяч евро.

Чтобы лучше подготовиться к грозовому периоду, снизить ущерб и облегчить нагрузку на каналы обслуживания, Telia в последние годы реализовала несколько разработок и сосредоточила свои усилия на том, чтобы предоставлять клиентам необходимую поддержку в грозовой период. Например, все новые сетевые узлы Telia сегодня оснащены защитой портов от перенапряжения. “На более старых станциях мы определили сетевые узлы, которые наиболее часто страдали от гроз, и обеспечили наличие в них необходимых предохранителей. У Telia более тысячи точек распространения сети, и на большинстве станций порты полностью защищены от перенапряжения”, — пояснил Пепе Аавиксоо.

В то же время важно защищать участок линии клиента и расположенное там оборудование. Гарантия производителя не распространяется на оборудование, поврежденное в результате скачка напряжения, поэтому клиент вынужден сам нести расходы на ремонт или покупку нового оборудования. “Вот почему мы уже много лет работаем над повышением осведомленности клиентов о том, как защитить себя и свой дом от молний. С радостью могу отметить, что наблюдается явное повышение осведомленности потребителей и что все больше домохозяйств принимают необходимые меры в случае грозы”, — сказал Аавиксоо.

Если же гроза уже повредила сетевые узлы и/или технику клиента, то самое важное — поддерживать связь с клиентом во время решения проблемы. Если услуги не работают и отсутствует актуальная информация, то растет количество обращений клиентов как в колл-центр, так и в представительства. В свою очередь, это может привести к увеличению времени ожидания и очередей.