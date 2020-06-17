Ежегодно грозы приносят проблемы тысячам семей в Эстонии, замыкая домашнюю электронику и влияя на различные услуги связи. Чтобы предотвратить связанные с грозами проблемы, необходимы совместные усилия телекоммуникационных компаний и пользователей, пишет Пепе Аавиксоо, руководитель технического подразделения Telia.
Это должен знать каждый! Как предотвратить ущерб от грозы
Долгожданное лето и теплая погода приносят нам не только приятные летние вечера, но и грозы. К сожалению, они опасны для различных услуг связи и могут вызвать перенапряжение как в узлах сети поставщика услуг, так и в домах клиентов.
Только в колл-центры и представительства Telia в связи с проблемами, связанными с грозами, ежегодно обращаются тысячи клиентов. К этому добавляются сотни визитов техников к клиентам, чтобы устранить причиненный ущерб. Кроме того, в грозовой сезон может быть повреждена и различная бытовая электроника, что приводит к дополнительным затратам в десятки и сотни тысяч евро.
Чтобы лучше подготовиться к грозовому периоду, снизить ущерб и облегчить нагрузку на каналы обслуживания, Telia в последние годы реализовала несколько разработок и сосредоточила свои усилия на том, чтобы предоставлять клиентам необходимую поддержку в грозовой период. Например, все новые сетевые узлы Telia сегодня оснащены защитой портов от перенапряжения. “На более старых станциях мы определили сетевые узлы, которые наиболее часто страдали от гроз, и обеспечили наличие в них необходимых предохранителей. У Telia более тысячи точек распространения сети, и на большинстве станций порты полностью защищены от перенапряжения”, — пояснил Пепе Аавиксоо.
В то же время важно защищать участок линии клиента и расположенное там оборудование. Гарантия производителя не распространяется на оборудование, поврежденное в результате скачка напряжения, поэтому клиент вынужден сам нести расходы на ремонт или покупку нового оборудования. “Вот почему мы уже много лет работаем над повышением осведомленности клиентов о том, как защитить себя и свой дом от молний. С радостью могу отметить, что наблюдается явное повышение осведомленности потребителей и что все больше домохозяйств принимают необходимые меры в случае грозы”, — сказал Аавиксоо.
Если же гроза уже повредила сетевые узлы и/или технику клиента, то самое важное — поддерживать связь с клиентом во время решения проблемы. Если услуги не работают и отсутствует актуальная информация, то растет количество обращений клиентов как в колл-центр, так и в представительства. В свою очередь, это может привести к увеличению времени ожидания и очередей.
Telia ведет мониторинг ситуации в режиме реального времени с помощью приложения SÄRTS, созданного весной 2018 года. Если в течение определенного времени большее количество портов в сетевом узле становится неактивным, это решение немедленно реагирует и уведомляет центр управления Telia. Таким образом, на повреждения от грозы можно отреагировать еще до того, как первые клиенты заметят поломку.
Система отправляет клиентам с подозрением о поломке из-за грозы SMS-уведомление, которое дает понять, что Telia уже решает проблему. Клиенты также будут уведомлены, когда будет проверен участок линии предприятия, а также когда оборудование клиента требует замены, если услуга не возобновляется.
Автоматика помогает при работе с проблемами от гроз
В случае сбоев или нарушений работы из-за грозы решения должны быть быстрыми и эффективными. Важную роль в этом играет автоматизация процессов. Например, если система обнаруживает, что подверженные воздействию молнии станции не оборудованы защитой от перенапряжений, то автоматически отправляется задание для техников по проверке конкретных станций. Если же система обнаруживает, что порты на станции защищены, то клиентам отправляется уведомление с инструкциями для дальнейших действий по проверке бытовой техники и, при необходимости, ее замене.
Как сам человек может защитить домашнюю электронику во время грозы?
Отключите провода и кабели от розеток
Когда летом вы слышите раскаты грома или надолго уезжаете из дома, стоит отключить от электросети провода домашней электроники. Также стоит вынуть из сетевых розеток интернет-кабель и любые антенные кабели. Важно отсоединять их от сетевой розетки, а не от устройств, поскольку молния может повредить подключенные к розетке кабели.
Купите провод с молниезащитой
Удлинитель с молниезащитой, к которому можно одновременно подключить несколько устройств, снижает риск повреждения от скачков напряжения. Но если электросеть дома не заземлена, то кабель питания с молниезащитой бесполезен, потому что защита должна куда-то заземлять перенапряжение. В то же время необходимо учитывать, что перед прямым попаданием молнии любая защита бессильна. Вышеупомянутые средства защиты можно купить в крупных магазинах строительной техники и электроники, а сетевые фильтры можно заказать в интернет-магазине Telia.
Проверьте домашнюю электросеть
В более старых домах электросети часто не заземлены, поэтому локальная защита от молний не может эффективно работать. Следует пригласить специалистов проверить электросеть дома, чтобы убедиться в том, что он максимально защищен от грозы.
Запаситесь терпением при возобновлении подключения устройств
После грозы вам потребуется немного терпения — когда гроза утихнет, а электричество восстановится, можно снова подключить свои устройства к электросети и интернету. Если телефон молчит, телевизор не показывает или нет интернета, советуем подождать около 30 минут, чтобы соединение успело восстановиться.
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