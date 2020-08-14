Готова ли ваша дача к зиме? Специалист разъясняет, как это проверить

Многие несчастные случаи на дачах связаны с замерзанием труб и с протечками. Проблема усугубляется осенью и зимой, потому что вода в трубах нередко замерзает и они могут лопнуть. Но повреждение обычно обнаруживается только весной, когда вы вернётесь на дачу. Поэтому, прежде чем перебраться в город, убедитесь, что вода в системе водоснабжения слита и дача готова пережить низкие температуры.

Кроме того, полезно уже сейчас проверить состояние крыши вашего домика. Если обнаружите повреждения, обязательно исправьте их, прежде чем уезжать в город. В противном случае отверстия в крыше со временем могут стать ещё больше, и тогда ветер и дождь, а в худшем случае шторм, могут полностью разрушить крышу. В обоих случаях может быть повреждено также имущество, находящееся в доме.

Главным врагом в любом доме является плесень, касается это и дачи. Ущерб, нанесённый как имуществу, так и здоровью, очень велик. Поэтому проще и дешевле предотвратить проблему с самого начала. Лучший способ предотвратить появление плесени — обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить излишнюю влажность. Перед тем как покинуть летний дом, проверьте, нет ли нигде плесени. Если есть, немедленно устраните проблему. При необходимости обратитесь за помощью к профессионалам.

Не забудьте очистить все комнаты перед тем, как уйти: вытрите пыль, вымойте поверхности и убедитесь, что в кухонных шкафах не осталось скоропортящихся продуктов. Кроме того, вытащите вилки всех приборов из розеток, выключите газ и убедитесь, что датчик дыма работает. Подвал обязательно должен быть приведён в порядок.

Беда приходит неожиданно



К сожалению, невозможно полностью исключить все несчастные случаи, но вероятность их возникновения может быть уменьшена. Например, дачи подвергаются риску кражи в любое время, но особенно когда они стоят пустые. Велосипеды, дорогие садовые инструменты и бытовые приборы являются для воров лёгкой добычей.

Чтобы защитить свой летний дом и имущество, уберите все свои ценные вещи. Уходя, закройте шторы на всех окнах. Таким образом, злоумышленники не смогут увидеть то, что находится в комнатах.