Хватит топить небо! Умные современные решения эффективно и экономно согреют в холодный сезон

Эффективный и экономный теплонасос



“Первое, что нужно сделать, продумывая отопление дома, — это рассмотреть общую картину того, что происходит или может происходить в доме, — говорит директор по развитию EnergiaStuudio Райдо Рондо. — Ведь экономное и удобное решение отопления хорошо продумано и учитывает другие особенности дома. И в этом мы всегда помогаем людям: консультируя, приводим практичные примеры, как то или иное решение влияет на реальную жизнь.

Самое важное, что нужно выяснить, — это тепловая нагрузка дома. Только так мы можем точно узнать, сколько топлива необходимо для этого дома, в том числе в самую холодную погоду. Для этого нужно привлечь к процессу проектировщика техносистем.

Затем в соответствии с потребностями дома в тепле необходимо правильно выбрать тепловой насос. Для этого нужно обязательно обратиться к нашим специалистам, которые предложат уже конкретные варианты, между которыми можно выбирать. Ведь если тепловой насос слишком мощный или слишком слабый, это немедленно отразится необычно высокими постоянными расходами. В худшем случае, если тепловой насос будет слишком слабым, в доме будет холодно.

Тепловой насос — это сердце дома, дальше тепло подается через радиаторы или систему подогрева полов. Чтобы все работало безупречно, нужно проектировать систему отопления как единое целое.

Современные тепловые насосы уже настолько красивы и компактны, что нет необходимости иметь техническое помещение для их установки. По уровню шума хорошие тепловые насосы тише, чем домашний холодильник”.

Тот же принцип создания системы экономного отопления можно применить и в многоквартирном доме, но тогда нужно продумать и согласовать это с товариществом. Если не удается установить отопительные и вентиляционные решения для всего дома, то специалисты могут помочь улучшить внутренний климат конкретной квартиры, но в этом случае нужно будет учитывать определенные ограничения. Комплексный подход ко всему жилому дому, безусловно, более эффективен.

Инфракрасная панель — солнышко в гостиной