Хватит заблуждений. Какие права на самом деле дает регистрация места жительства?

Широко распространено мнение, что прописка дает право на квартиру или дом, в которых жилец зарегистрировался.

“Это все же не соответствует действительности, так как сам факт регистрации места жительства не дает права на использование жилья. Для этого должен быть заключен договор аренды с хозяином, и хозяин недвижимости имеет право решать, кто может быть зарегистрирован на принадлежащей ему жилплощади”, — пояснила адвокат адвокатского бюро Hedman Partners Кати Пино.

Регистрация места жительства не влияет на собственность, для права владения недвижимостью нужно обратиться к нотариусу. “Владелец недвижимости — это лицо, которое занесено собственником в Крепостную книгу Эстонии и только у него имеются обширные права по отношению к данной собственности”, — добавила Пино.

Регистрация места жительства в регистре народонаселения, однако, имеет значение для определения участка голосования, при распределении налогов между государством и местным самоуправлением, а также дает зарегистрированному жильцу право получать от города или уезда социальные услуги.

“На основании регистрации назначаются различные пособия. Например, пособие на детей, идущих в первый класс или на похороны близкого, a также для пенсионеров, проживающих в одиночестве. В Таллинне для жителей города действует право на бесплатный проезд”, — привела адвокат Hedman Partners примеры.

Кроме того, по словам Пино, различные государственные учреждения используют данные регистра народонаселения как почтовые данные для связи с человеком и для посылки ему извещений и документов.