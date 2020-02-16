16.02.2020, 08:00

Хватит заблуждений. Какие права на самом деле дает регистрация места жительства?


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Хватит заблуждений. Какие права на самом деле дает регистрация места жительства?
Unsplash

Согласно закону все мы обязаны регистрировать место жительства в регистре народонаселения, т.е., говоря простым языком, иметь прописку. Адвокат Hedman Partners разъясняет, какое значение имеет регистрация по месту жительства в правовом смысле и какие права она дает.

Широко распространено мнение, что прописка дает право на квартиру или дом, в которых жилец зарегистрировался.

“Это все же не соответствует действительности, так как сам факт регистрации места жительства не дает права на использование жилья. Для этого должен быть заключен договор аренды с хозяином, и хозяин недвижимости имеет право решать, кто может быть зарегистрирован на принадлежащей ему жилплощади”, — пояснила адвокат адвокатского бюро Hedman Partners Кати Пино.

Регистрация места жительства не влияет на собственность, для права владения недвижимостью нужно обратиться к нотариусу. “Владелец недвижимости — это лицо, которое занесено собственником в Крепостную книгу Эстонии и только у него имеются обширные права по отношению к данной собственности”, — добавила Пино.

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Регистрация места жительства в регистре народонаселения, однако, имеет значение для определения участка голосования, при распределении налогов между государством и местным самоуправлением, а также дает зарегистрированному жильцу право получать от города или уезда социальные услуги.

“На основании регистрации назначаются различные пособия. Например, пособие на детей, идущих в первый класс или на похороны близкого, a также для пенсионеров, проживающих в одиночестве. В Таллинне для жителей города действует право на бесплатный проезд”, — привела адвокат Hedman Partners примеры.

Кроме того, по словам Пино, различные государственные учреждения используют данные регистра народонаселения как почтовые данные для связи с человеком и для посылки ему извещений и документов.

“Хотя часть посылаемых почтой документов, например, приглашение на выборы, являются информативными, некоторые документы могут иметь важное юридическое значение, a факт их отсылки и получения может иметь юридические последствия. Такими документами являются судебные извещения и документы посылаемые судебными приставами,“ — добавила она.

Также регистрация места жительства важна и для государства, позволяя планировать социальные услуги и инфраструктуру.

Хотя регистрация места жительства не дает юридических прав, например, в взаимоотношениях между съемщиком и арендодателем жилья, она дает различные права в отношениях с государством и местным самоуправлением. Поэтому по словам адвоката, стоит при изменении места жительства также обновить данные и в регистре народонаселения

Адвокатское бюро Hedman Partners предоставляет консультационные услуги по корпоративному и коммерческому праву предприятиям, их учредителям и инвесторам на всех этапах жизненного цикла компании — от разработки бизнес-модели до привлечения инвестиций и продажи предприятия.

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