Исследование: как жители Эстонии изменили свой дом в период ограничений

Дом стал убежищем для многих



В ушедшем году люди проводили время дома, как никогда раньше. Многие занятия переехали в дом, хотя раньше мы занимались ими вне дома. Все мы столкнулись с трудностями — как уместить занятия всех членов семьи под одной крышей. Работа, готовка, хобби, отдых — несмотря на то, что для некоторых это было сложностью, многие признались, что дом стал убежищем. Ежегодное исследование IKEA “Жизнь дома”* показало, что для 74% жителей Эстонии было именно так.

Психолог и специалист по успешной работе — Тийна Саар-Веэлмаа верит, что дом прошёл большой тест в прошлом году. “Если бы мы продолжали наш обычный ритм жизни, возвращаясь домой поздно вечером или появляясь там исключительно для сна, мы бы и не заметили плюсы и минусы нашего дома. Однако после долгого времени дома с семьёй правда встала у нас перед глазами”, — говорит Саар-Веэлмаа.

В период пандемии дом стал нам ещё ближе. “Словно в “Маленьком Принце“ — если мы заботимся, мы любим ещё больше. Наши дома пережили переделки, обновления, перестановки — и всё это сделало наш дом ещё уютнее”, — объясняет Саар-Веэлмаа. Дом стал ещё ближе, ведь именно там не было никаких ограничений, в отличие от внешнего мира.

Она добавляет, что по словам специалистов, уютная атмосфера прямо влияет на наше ощущение счастья. “Уют — это не большая площадь, порой достаточно удобного дивана, красивого цветка в горшке и свечей. Если дом соответствует вашему стилю, это может давать вам ощущение счастья”, — говорит психолог.

Новые приоритеты в доме



В период ограничений люди стали радоваться своему дому, а исследование показывает, что многие занятия так и останутся дома, даже после пандемии.

“Многие стали больше проводить время с семьёй, и треть жителей Эстонии признались, что им это понравилось и они планируют это продолжать после пандемии. Кажется, многие нашли новые развлечения для всей семьи, стали больше готовить и работать из дома и планируют заниматься этим и в будущем — 26% и 22% соответственно”, — говорит Элийсе Таммекиви, дизайнер IKEA.