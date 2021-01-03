ИССЛЕДОВАНИЕ | Коронавирус заставил каждого четвертого жителя Эстонии убирать дома чаще

Заказанный компанией Samsung и проведенный исследовательской фирмой Norstat опрос продемонстрировал, что COVID-19 повлиял на привычки людей в отношении уборки. 24% жителей Эстонии заявили, что из-за вируса стали убирать дома чаще. “Важную роль здесь играет тот факт, что люди проводят больше времени дома — в домашнем офисе и на дистанционном обучении, но в то же время люди признают и важность уборки в деле ограничения распространения вируса”, — пояснил инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар.

В Литве, где вирус распространяется очень быстро, 42% респондентов заявили, что из-за вируса стали делать уборку чаще. В Латвии так же ответили 33% опрошенных.

Пеннар отметил, что в целом в том, что касается уборки, соседи Эстонии оказались более прилежными: “21% жителей Эстонии заявили, что пользуются пылесосом не реже одного раза в день, тогда как то же самое заявили целых 39% латышей и литовцев”. Опрос также показал, что практически все респонденты осведомлены о вредном воздействии на здоровье пыли и грязи.

Неизвестно, сказывается ли это на увеличении частоты уборок, но жители Латвии (23%) и Литвы (22%) также больше пользуются роботами-пылесосами. В Эстонии робот-пылесос используют 16% респондентов.

В рамках опроса, проведенного Norstat по заказу компании Samsung, в Эстонии было опрошено около 1600 человек.

Неужели правда? 89% жителей Эстонии считают себя любителями порядка

Результаты проведенного недавно по заказу Samsung исследования в отношении домашней уборки также показали, что 89% жителей Эстонии считают себя любителями порядка и чистоты.

Опрятными и любящими чистоту назвали себя 89% жителей Эстонии, такими же считают себя 87% жителей Латвии и 79% литовцев. “Стоит отметить, впрочем, что мы спрашивали мнения людей о самих себе и на самом деле не знаем, действительно ли жилье у всех них сияет чистотой. Наверняка, многие заходящие в комнату подростка родители могли бы сказать и обратное”, — отметил инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар.