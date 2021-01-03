Согласно проведенному в странах Балтии исследованию, из-за COVID-19 четверть жителей Эстонии стали убирать дома чаще. А в Латвии и Литве респонденты оказались еще прилежнее.
ИССЛЕДОВАНИЕ | Коронавирус заставил каждого четвертого жителя Эстонии убирать дома чаще
Заказанный компанией Samsung и проведенный исследовательской фирмой Norstat опрос продемонстрировал, что COVID-19 повлиял на привычки людей в отношении уборки. 24% жителей Эстонии заявили, что из-за вируса стали убирать дома чаще. “Важную роль здесь играет тот факт, что люди проводят больше времени дома — в домашнем офисе и на дистанционном обучении, но в то же время люди признают и важность уборки в деле ограничения распространения вируса”, — пояснил инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар.
В Литве, где вирус распространяется очень быстро, 42% респондентов заявили, что из-за вируса стали делать уборку чаще. В Латвии так же ответили 33% опрошенных.
Пеннар отметил, что в целом в том, что касается уборки соседи Эстонии оказались более прилежными: “21% жителей Эстонии заявили, что пользуются пылесосом не реже одного раза в день, тогда как то же самое заявили целых 39% латышей и литовцев”. Опрос также показал, что практически все респонденты осведомлены о вредном воздействии на здоровье пыли и грязи.
Неизвестно, сказывается ли это на увеличении частоты уборок, но жители Латвии (23%) и Литвы (22%) также больше пользуются роботами-пылесосами. В Эстонии робот-пылесос используют 16% респондентов.
В рамках опроса, проведенного Norstat по заказу компании Samsung, в Эстонии было опрошено около 1600 человек.
Неужели правда? 89% жителей Эстонии считают себя любителями порядка
Результаты проведенного недавно по заказу Samsung исследования в отношении домашней уборки также показали, что 89% жителей Эстонии считают себя любителями порядка и чистоты.
Опрятными и любящими чистоту назвали себя 89% жителей Эстонии, такими же считают себя 87% жителей Латвии и 79% литовцев. “Стоит отметить, впрочем, что мы спрашивали мнения людей о самих себе и на самом деле не знаем, действительно ли жилье у всех них сияет чистотой. Наверняка, многие заходящие в комнату подростка родители могли бы сказать и обратное”, — отметил инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар.
Помимо того, что жители Эстонии считают себя любителями порядка, опрос продемонстрировал, что 56% людей считают уборку приятным занятием. В Латвии этот показатель составил 50%, а в Литве 48%, хотя, согласно результатам опроса, люди там убирают дома чаще, чем эстонцы.
Небольшой была и разница в разбивке респондентов по полу — 51% эстонских мужчин заявили, что убираться в доме им нравится, а среди женщин такой же ответ дали 61% респондентов.
Помимо прочего, опрос показал, что целых 70% жителей Эстонии предпочитают во время уборки слушать создающую настроение музыку. Те, кто не занимаются домашней уборкой ежедневно, предпочитают браться за пылесос в выходные, а не в будние дни.
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