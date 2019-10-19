Как подготовить дачу к зиме? 70% краж происходят из-за одной оплошности хозяев

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт пояснил, что осенью и зимой увеличивается количество обращений в страховые компании владельцев дач. “Например, статистика преступлений показывает, что в жилые помещения злоумышленники чаще всего проникают через открытые окна или двери, а наибольший ущерб имуществу причиняют утечки воды, которые можно предотвратить, просто завернув кран или перекрыв трубопровод”, — отметил Кивирюйт.

Согласно статистике преступлений, в прошлом году имело место 337 случаев проникновения в жилые помещения, и целых 237 из них (т.е. 70%) — через оставленные открытыми окна или незапертые двери. “Не стоит упрощать ворам работу”, — сказал Кивирюйт, добавив, что преступники, как правило, берут все, что можно быстро схватить и легко унести.

“Целых 50% украденного в таких случаях имущества составляют инструменты. Во-первых, вещи нельзя оставлять на видных местах, а во-вторых, инструменты, например, обязательно следует маркировать, чтобы их было труднее перепродать, а в случае обнаружения — можно было распознать, как свои”, — добавил Кивирюйт.

Руководитель отдела страхования имущества Salva отметил, что ежегодно проблемы вызывает и оставленное на улице имущество, которое просто забыли там или понадеялись, что еще успеют вовремя убрать Осенние штормы могут разметать вещи и разбить, например, теплицу, окна или даже соседскую машину.