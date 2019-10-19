Возвращаясь на зиму в город с дач и хуторов, владельцам следует тщательно продумать, как эффективнее всего защитить свой летний дом от непредвиденного ущерба и краж.
Как подготовить дачу к зиме? 70% краж происходят из-за одной оплошности хозяев
Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт пояснил, что осенью и зимой увеличивается количество обращений в страховые компании владельцев дач. “Например, статистика преступлений показывает, что в жилые помещения злоумышленники чаще всего проникают через открытые окна или двери, а наибольший ущерб имуществу причиняют утечки воды, которые можно предотвратить, просто завернув кран или перекрыв трубопровод”, — отметил Кивирюйт.
Согласно статистике преступлений, в прошлом году имело место 337 случаев проникновения в жилые помещения, и целых 237 из них (т.е. 70%) — через оставленные открытыми окна или незапертые двери. “Не стоит упрощать ворам работу”, — сказал Кивирюйт, добавив, что преступники, как правило, берут все, что можно быстро схватить и легко унести.
“Целых 50% украденного в таких случаях имущества составляют инструменты. Во-первых, вещи нельзя оставлять на видных местах, а во-вторых, инструменты, например, обязательно следует маркировать, чтобы их было труднее перепродать, а в случае обнаружения — можно было распознать, как свои”, — добавил Кивирюйт.
Руководитель отдела страхования имущества Salva отметил, что ежегодно проблемы вызывает и оставленное на улице имущество, которое просто забыли там или понадеялись, что еще успеют вовремя убрать Осенние штормы могут разметать вещи и разбить, например, теплицу, окна или даже соседскую машину.
“В целом, в отношении страхования дач действуют обычные правила страхования жилья, но следует помнить, что риски тут больше, поскольку зимой люди проводят на даче недостаточно времени, — пояснил Кивирюйт. — Например, при аварии водопровода бывали случаи, когда утечку обнаруживали лишь месяцы спустя и ущерб уже был невообразимо большим. По возможности также стоит отключать электричество — это уменьшит вероятность пожара”.
Читать еще
Системы безопасности, камеры и даже система освещения с датчиками движения защитят оставленное за зиму имущество от нездорового интереса. Кроме того, всегда стоит поддерживать хорошие отношения с соседями, которые при необходимости могли бы присматривать за вашим имуществом и сообщить о текущей крыше или разбитом окне, пока ущерб не стал совсем большим.
Кивирюйт отметил, что на основании имеющейся статистики можно утверждать, что наибольший ущерб дачам причиняют аварии водопровода, а за ними следуют кражи и вандализм. “Это — причины наибольших сумм ущерба. Разлетевшиеся от ветра вещи настолько значительного ущерба не причиняют, причем таких случаев большего всего возникает именно осенью”, — пояснил Кивирюйт.
Читайте также:
ФОТО │ 33 идеи, как выжать максимум из маленького дачного домика
ТЕНДЕНЦИЯ | В Эстонии скупают дачи, как альтернативу городской квартире
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Ледовая трагедия: история любви красивейшей фигуристки XX века
Губерниев в красках поведал о разводе с Богославской
Почему в отеле нельзя заправлять кровать