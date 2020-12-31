Какие опасности подстерегают вас дома в Новый год?

По словам директора по страхованию Salva Kindlustuse Урмаса Кивирюйта, во время праздников несчастные случаи, к сожалению, нередки: “Люди проводят много времени дома в веселом настроении, вокруг множество украшений, легковоспламеняющаяся рождественская елка, открытый огонь в виде свечей, фейерверки, иногда алкогольные напитки. Со всем этим связаны опасности, которые необходимо учитывать”.

В этом году больших новогодних празднеств не будет, и можно предположить, что люди купили больше фейерверков и зажгут больше свечей, чтобы сделать пребывание дома уютнее. Опыт Salva показывает, что одними из самых опасных элементов являются именно оставленные без присмотра свечи, пиротехника, а также имеющие к ним доступ домашние животные и маленькие дети.

Кивирюйт подчеркнул, что в первую очередь следует помнить о том, что горящие свечи нельзя оставлять без присмотра. “При необходимости вы даже можете поставить напоминание в телефоне или повесить у входной двери табличку, которая перед выходом из дома напомнит вам проверить, погашены ли свечи”, — сказал Кивирюйт.

Особую осторожность следует проявлять, зажигая свечи с большим количеством украшений, поскольку декоративные элементы (цветы, текстильные украшения и т.п.) часто изготавливают из легковоспламеняющихся материалов.

Что касается пожарной безопасности, украшая помещения важно следить за тем, чтобы датчики не оказались закрыты и не выключались. Если у вас еще нет хорошей идеи для подарка, вы всегда можете подумать о детекторе угарного газа, дымовом детекторе или, например, противопожарном одеяле.

Елку нужно правильно закрепить, чтобы она не смогла упасть. “Очень важный совет по безопасности — поливать елку достаточно много. Сухая елка загорается во много раз быстрее, чем хорошо политое дерево”, — пояснил Кивирюйт.

В преддверии Нового года стоит убрать с балкона воспламеняющиеся материалы, чтобы случайно залетевший туда фейерверк ничего не поджег. Не оставляйте без присмотра животных, которые боятся громких звуков, или заприте их в безопасном месте. Помочь животным могут специальные звуковые клипы и успокаивающие феромоны, смягчающие страх перед шумом.