Дарить подарки — древняя традиция, однако их нужно выбирать с умом. В год Белой Металлической Крысы стоит обратить внимание на то, что не все презенты и сувениры принесут счастье. Некоторые из даров могут стать причиной неудач и неурядиц, пишет dailyhoro.ru.
11.12.2019, 13:30
Какие подарки ни в коем случае нельзя дарить в 2020 году Белой Крысы
Подарки на Новый год стоит выбирать таким образом, чтобы они не только принесли радость тем, кому предназначены, но и заинтересовали покровителя года. В 2020 году эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на то, какие презенты могут не понравится белой Крысе, и отказаться от их покупки. Перед тем, как пойти в магазин и выбрать подарок, стоит ознакомиться с особенностями наступающего года. Нужно учитывать не только его покровителя, но и то, что 2020 будет високосным
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