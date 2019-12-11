Какие подарки ни в коем случае нельзя дарить в 2020 году Белой Крысы

Подарки на Новый год стоит выбирать таким образом, чтобы они не только принесли радость тем, кому предназначены, но и заинтересовали покровителя года. В 2020 году эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на то, какие презенты могут не понравится белой Крысе, и отказаться от их покупки. Перед тем, как пойти в магазин и выбрать подарок, стоит ознакомиться с особенностями наступающего года. Нужно учитывать не только его покровителя, но и то, что 2020 будет високосным

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