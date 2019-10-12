Кто охраняет ваше имущество в подвале и кладовой?

Человек должен сделать со своей стороны всё возможное, чтобы защитить имущество. Следует иметь в виду, что в подвальном боксе или коридоре многоквартирного дома не рекомендуется хранить ценные вещи и велосипеды надо содержать в наиболее безопасном подвальном боксе.

При этом малоизвестным является то обстоятельство, что домашнее страхование заботится также об имуществе, оставленном в подвальном боксе и кладовой. Хотя ответственность за организацию максимальной защиты своего имущества лежит на страхователе, страховка может помочь при обеспечении безопасности. Однако важно следить за размером компенсации, то есть насколько велика защита, выбранная для находящегося в подвальном боксе имущества.

“В Литве был, например, такой случай, когда произошло затопление и подвал жильца был залит водой. Выплата была скорой и максимальной для данной защиты, однако выплаченных 2000 евро не хватило для полного возмещения ущерба, поскольку в боксе находились дорогие мотоциклы”, — рассказала заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Eesti Маарика Мюрк.

Часто не знают и о том, что для ускорения и обеспечения плавности процесса рассмотрения ущерба стоит всегда сохранять чеки на покупку предметов. При обеспечении защиты помогают также, по словам Мюрк, соседский дозор, фотографирование подвального бокса и, по возможности, установка камеры видеонаблюдения вблизи бокса.