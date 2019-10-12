Поскольку лето прошло, более тёмные вечера наступают всё скорее. Летние велосипеды, самокаты и шины упаковываются на зиму, и это одновременно означает, что наступает сезон активизации воришек. Но зачастую мы не задумываемся о том, как уберечь своё имущество в подвале и кладовой.
Кто охраняет ваше имущество в подвале и кладовой?
Человек должен сделать со своей стороны всё возможное, чтобы защитить имущество. Следует иметь в виду, что в подвальном боксе или коридоре многоквартирного дома не рекомендуется хранить ценные вещи и велосипеды надо содержать в наиболее безопасном подвальном боксе.
При этом малоизвестным является то обстоятельство, что домашнее страхование заботится также об имуществе, оставленном в подвальном боксе и кладовой. Хотя ответственность за организацию максимальной защиты своего имущества лежит на страхователе, страховка может помочь при обеспечении безопасности. Однако важно следить за размером компенсации, то есть насколько велика защита, выбранная для находящегося в подвальном боксе имущества.
“В Литве был, например, такой случай, когда произошло затопление и подвал жильца был залит водой. Выплата была скорой и максимальной для данной защиты, однако выплаченных 2000 евро не хватило для полного возмещения ущерба, поскольку в боксе находились дорогие мотоциклы”, — рассказала заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Eesti Маарика Мюрк.
Часто не знают и о том, что для ускорения и обеспечения плавности процесса рассмотрения ущерба стоит всегда сохранять чеки на покупку предметов. При обеспечении защиты помогают также, по словам Мюрк, соседский дозор, фотографирование подвального бокса и, по возможности, установка камеры видеонаблюдения вблизи бокса.
Для защиты подвального бокса существуют различные методы
В ходе заказанного фирмой Gjensidige и проведённого фирмой Nielsen исследования выяснилось, что люди защищают свой дом различными способами. По результатам вышло, что 40% ответивших используют замки безопасности, 19% — собаку, 16% — охранную сигнализацию, 4% — сейф, 4% — забор и 26% не используют никаких мер безопасности.
Домашнее имущество застраховано у 50% респондентов.
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Как видно из исследования, замки безопасности являются довольно популярной защитной мерой, так как их использует в качестве метода защиты почти половина отвечавших. Но всё-таки следует иметь в виду, что один только замок безопасности имущества не защитит. “В Эстонии у нас был случай, когда проживавшая в доме семья хорошенько пристегнула велосипеды к батуту, но не сообразила, что ножки батута легко приподнять и затем забрать велосипеды вместе с замками”, — пояснила Мюрк. Кроме того, настало время штормов, когда батуты могут быть подняты ветром в воздух”, — напомнила Мюрк.
В заказанном фирмой Gjensidige и проведённом фирмой Nielsen исследовании приняли участие 1600 человек.
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