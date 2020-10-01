Перед началом отопительного сезона вызовите трубочиста. Это спасет вам жизнь!

По данным страховой компании ERGO, двумя основными причинами возникновения пожаров в жилых домах являются электричество и печное отопление. Поскольку трубы, камины и печи часто устроены очень сложно или встроены в закрытые конструкции, лучше всего будет, если их состояние оценит компетентный специалист.

“В особенности это актуально, если человек покупает старый или отремонтированный дом и не знает, как устроена отопительная система и как она обслуживалась. Часто бывает, что труба оклеена красивыми обоями и на первый взгляд выглядит вполне надежно. На самом же деле трубы в принципе нельзя закрывать воспламеняющимися материалами — будь то обои или что-то другое. Однозначно важно, чтобы наружная часть трубы была достаточно высокой и на ней не было трещин — так она будет выполнять свою функцию наилучшим образом. К сожалению, большинство людей недостаточно компетентны, чтобы определить, достаточно ли высока труба и не представляет ли она опасности”, — прокомментировал Эрко Макиенко, руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO.

По оценке Макиенко, проблему представляет и то, что многие собственники домов в принципе не обращаются к трубочистам. “Трещины в трубе и дыра в печи не возникают за пару часов. Печально, когда происходят несчастья, которые вполне можно было предотвратить, — сказал он. — Предписания трубочиста подлежат незамедлительному выполнению, потому что только так можно спасти жизни. Трубочист не будет составлять предписание из вредности. Невыполнение требований безопасности ставит под угрозу не только имущество, а также здоровье и жизни. Кроме того, если по причине невыполнения предписания произойдет несчастье, страховая компания не возместит ущерб”.

Согласно Закону о пожарной безопасности, печи и дымоходы необходимо чистить и обслуживать не реже одного раза в год. Однако раз в пять лет их должен осматривать обладающий профессиональным сертификатом трубочист, который затем составляет акт о техническом состоянии системы отопления.

“Хотя страховые компании больше не требуют таких актов от страхователя, это не означает, что они не нужны. Если, по мнению эксперта Спасательного департамента, причиной пожара стала неочищенная труба, уменьшение суммы страхового возмещения полностью оправдано, поскольку страхователь не выполнил обязанности, возложенные на домовладельцев законодательством”, — пояснил Макиенко.