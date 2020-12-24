Существует множество примет и поверий, связанных с подарками, и среди них есть те, которые касаются тапочек и носков, пишет dailyhoro.ru. Так почему же их нельзя дарить, и что будет, если все же это сделать?
24.12.2020, 08:00
Почему нельзя дарить носки и тапочки: народные приметы
В народе существует множество своеобразных примет, связанных с получением и дарением подарков. Есть вещи, которые можно и нужно преподносить близким, но есть и запреты, которые касаются некоторых предметов быта и одежды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что же на самом деле сулят подаренные тапочки и можно ли надевать носки, преподнесенные вам в честь праздника.
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