Почему нельзя дарить носки и тапочки: народные приметы

В народе существует множество своеобразных примет, связанных с получением и дарением подарков. Есть вещи, которые можно и нужно преподносить близким, но есть и запреты, которые касаются некоторых предметов быта и одежды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что же на самом деле сулят подаренные тапочки и можно ли надевать носки, преподнесенные вам в честь праздника.

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