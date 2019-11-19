Почему никогда нельзя пользоваться чужой зарядкой для смартфона

“Есть такие вещи, которые просто нельзя одалживать, — говорит Чарльз Хендерсон, управляющий партнер и руководитель X-Force Red в IBM Security. — Если бы вы путешествовали и спохватились, что забыли взять с собой нижнее белье, вы бы не стали просить спутников одолжить вам его? Вы бы пошли в магазин и купили новое”.

Хакеры поняли, как внедрять в провода для зарядки вирусы, которые позволяют удаленно захватывать мобильные устройства и компьютеры.

В августе на ежегодной DEF CON Hacking Conference в Лас-Вегасе (Хендерсон называет ее “летним лагерем для хакеров”), хакер, известный как MG, продемонстрировал провод от iPhone, который он доработал. Подключив с помощью этого провода iPod к компьютеру Mac, MG удаленно узнал IP-адреса провода и через него получил контроль над компьютером.