Меры предосторожности по борьбе с коронавирусом COVID-19 сегодня принимают компании по всему миру, специальные средства продаются в супермаркетах и маленьких магазинах. Но когда запасов на полках становится меньше, а цены растут, люди пытаются сделать антисептик самостоятельно. Эксперты не советуют этого делать, если есть возможность купить готовый, пишет FurnishHome. Почему нельзя делать антисептик своими руками и как это комментируют медработники?
Почему специалисты не советуют делать антисептик своими руками для борьбы с коронавирусом
Мнение медработников
Специалист по дерматологии утверждает, что первый нюанс — инструменты, которые используются для создания смеси. Если вы их не продезинфицировали, значит состав уже загрязнен. А для поддержания их стерильными может понадобиться специальное оборудование.
Еще одна проблема — получение правильной концентрации. Если этого не придерживаться, средство будет неэффективным. Готовая смесь должна содержать спирт концентрацией выше 60%, но ниже 95%. Если концентрация меньше, средство сможет приостановить рост числа бактерий, но не убьет их полностью. А если смесь слишком концентрированная, это может навредить коже.
Обратите внимание: мытье рук с мылом более эффективно в борьбе с микробами, чем обработка антисептиком.
Если под рукой нет антисептика
Итак, что делать, если под рукой нет антисептика? Доктора советуют просто тщательно мыть руки с мылом. Если мыть руки с мылом не менее 20 секунд в теплой воде, это будет одним из способов защититься от COVID-19. Если нет возможности сделать это, подойдет антисептик для рук. Но он работает не так эффективно, особенно если руки жирные или грязные.
Не тратьте время на создание ненужных средств. Просто запасайтесь мылом и будьте здоровы!
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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