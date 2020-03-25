Почему специалисты не советуют делать антисептик своими руками для борьбы с коронавирусом

Мнение медработников

Специалист по дерматологии утверждает, что первый нюанс — инструменты, которые используются для создания смеси. Если вы их не продезинфицировали, значит состав уже загрязнен. А для поддержания их стерильными может понадобиться специальное оборудование.

Еще одна проблема — получение правильной концентрации. Если этого не придерживаться, средство будет неэффективным. Готовая смесь должна содержать спирт концентрацией выше 60%, но ниже 95%. Если концентрация меньше, средство сможет приостановить рост числа бактерий, но не убьет их полностью. А если смесь слишком концентрированная, это может навредить коже.

Обратите внимание: мытье рук с мылом более эффективно в борьбе с микробами, чем обработка антисептиком.

Если под рукой нет антисептика

Итак, что делать, если под рукой нет антисептика? Доктора советуют просто тщательно мыть руки с мылом. Если мыть руки с мылом не менее 20 секунд в теплой воде, это будет одним из способов защититься от COVID-19. Если нет возможности сделать это, подойдет антисептик для рук. Но он работает не так эффективно, особенно если руки жирные или грязные.

Не тратьте время на создание ненужных средств. Просто запасайтесь мылом и будьте здоровы!

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