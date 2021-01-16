Покрывает ли страховка ущерб от замерзших труб?

“При более сильных морозах мы получаем самые разные сообщения об ущербе: от лопнувших в стенах, полах и потолках труб до разбившихся унитазов. Если дом застрахован, финансового ущерба опасаться не нужно, поскольку страхование возмещает ущерб, причиненный замерзанием труб”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.

Во избежание серьезных повреждений и причиняющих неудобства ремонтных работ Макиенко рекомендует в холодную погоду в малоиспользуемых помещениях повышать отопление с минимального до среднего. “Как правило, люди не знают, как именно утеплен их домашний трубопровод. Если на улице очень холодно, минимальный нагрев может не предотвратить замерзание труб. Чем прохладнее в помещении, тем выше вероятность того, что проходящая через внешнюю стену масса холодного воздуха заморозит трубы. По возможности закрывайте в таких помещениях главный кран, чтобы трубопровод был максимально пустым — это не cможет предотвратить замерзание, но последствия будут не такие суровые”, — посоветовал он.

Но что делать, если трубопровод уже замерз? “При размораживании труб важно избегать использования открытого огня. Обратитесь за помощью к занимающимся трубами специалистам или в службу Домашней помощи страхового общества, которая отреагирует быстро”, — сказал Макиенко.

По данным ERGO, еще одна типичная связанная с морозами проблема — перегрев печей. “Топить печь лучше чаще, но меньшим количеством топлива, а не один раз и докрасна. В таком случае температура будет ровнее, а микроклимат в помещении лучше. Также стоит проверить датчики дыма и угарного газа, чтобы убедиться, что батарейки в них не сели, и на датчиках не скопилась пыль”, — пояснил Эрко Макиенко.

Макиенко также напоминает домовладельцам, что в 2020 году исполнилось пять лет с момента обязательного осмотра печей: “Если в прошлом году вы не вызывали трубочиста, сейчас у вас последняя возможность это сделать”.