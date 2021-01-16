Прогноз погоды на выходные предполагает морозы – в некоторых случаях температура может опуститься ниже -10 градусов. Холодная погода приводит к увеличению числа бытовых происшествий, причиной которых обычно становятся лопнувшие труб или чрезмерное отопление печей.
Покрывает ли страховка ущерб от замерзших труб?
“При более сильных морозах мы получаем самые разные сообщения об ущербе: от лопнувших в стенах, полах и потолках труб до разбившихся унитазов. Если дом застрахован, финансового ущерба опасаться не нужно, поскольку страхование возмещает ущерб, причиненный замерзанием труб”, — сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.
Во избежание серьезных повреждений и причиняющих неудобства ремонтных работ Макиенко рекомендует в холодную погоду в малоиспользуемых помещениях повышать отопление с минимального до среднего. “Как правило, люди не знают, как именно утеплен их домашний трубопровод. Если на улице очень холодно, минимальный нагрев может не предотвратить замерзание труб. Чем прохладнее в помещении, тем выше вероятность того, что проходящая через внешнюю стену масса холодного воздуха заморозит трубы. По возможности закрывайте в таких помещениях главный кран, чтобы трубопровод был максимально пустым — это не cможет предотвратить замерзание, но последствия будут не такие суровые”, — посоветовал он.
Но что делать, если трубопровод уже замерз? “При размораживании труб важно избегать использования открытого огня. Обратитесь за помощью к занимающимся трубами специалистам или в службу Домашней помощи страхового общества, которая отреагирует быстро”, — сказал Макиенко.
По данным ERGO, еще одна типичная связанная с морозами проблема — перегрев печей. “Топить печь лучше чаще, но меньшим количеством топлива, а не один раз и докрасна. В таком случае температура будет ровнее, а микроклимат в помещении лучше. Также стоит проверить датчики дыма и угарного газа, чтобы убедиться, что батарейки в них не сели, и на датчиках не скопилась пыль”, — пояснил Эрко Макиенко.
Макиенко также напоминает домовладельцам, что в 2020 году исполнилось пять лет с момента обязательного осмотра печей: “Если в прошлом году вы не вызывали трубочиста, сейчас у вас последняя возможность это сделать”.
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