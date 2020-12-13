Среди самых популярных новогодних традиций у жителей Эстонии: обмен подарками – 68%, украшение новогодней елки – 47% и праздничный стол – 39%. Дизайнер IKEA расскажет, как отметить праздники, не забывая при этом о природе.
Праздники и экология: как отметить Рождество и Новый год с заботой о природе
Творческий подход к новогодней елке
Те, кто не хотят или не могут поставить традиционную новогоднюю ёлку, могут посмотреть на этот вопрос немного иначе и сделать оригинальную ёлку, советует дизайнер IKEA.
“Есть множество способов создать образ новогодней ёлки у вас дома. Вовлекайте семью и создавайте свою индивидуальную ёлку — из книг, гирлянд, которые можно закрепить к стене по форме ёлки. Эти решения несложные и безопасные, если у вас дома дети или животные, а после праздников, вам не придётся затевать грандиозную уборку ёлочных иголок. Также можно использовать красивые альтернативные новогодние ёлки из ткани, бамбука или дерева, которые можно украсить по вашему желанию”, — рассказывает руководитель отдела по дизайну интерьера в IKEA, Дариус Римкус.
По его словам IKEA старается создавать более экологичные решения каждый год, в этом году искусственные новогодние ёлки IKEA сделаны из пластика сахарного тростника — это возобновляемый материал, который более экологичен, чем обычный пластик.
Римкус добавляет, что принесенные из леса ветки могут служить прототипом новогодней ёлки, или же можно украсить в новогоднем стиле уже имеющееся домашнее растение, например, пальму, ведь в тропических странах именно её украшают под Новый год.
Красивая упаковка, как часть подарка
Большинство из нас хотят порадовать своих близких на праздники хотя бы одним маленьким подарком. По словам дизайнера IKEA, к этому вопросу можно подойти с практичной стороны, и упаковать ваш подарок продумано и экологично, чтобы потом не пришлось выкидывать упаковку, она сама может быть нужна по хозяйству.
“Текстиль — отличное решение: полотенца, скатерти, наволочки, шарфы или авоськи, можно использовать в качестве упаковки. В таком же ключе можно использовать банки и коробки: просто наполните их конфетами, приправами или домашним печеньем — и подарок готов, да ещё и в такой удобной упаковке. Украсить такие подарки можно веточками, шишками, палочками корицы, или сушёными дольками цитрусовых. Опрос IKEA показал, что подарки сделанные своими руками порадуют 40% жителей Эстонии в этом году”, — предлагает Д. Римкус. Дизайнер советует детям выбирать развивающие подарки, которые помогут узнать наш мир лучше.
Положите еду с праздничного стола в коробки
Праздничный стол — ещё один способ показать свою любовь близким. Но для того, чтобы у вас не осталось много еды, важно хорошо спланировать количество продуктов, особенно в этом году, когда праздники мы отметим в узком кругу.
Д. Римкус напоминает, что остатки еды не стоит хранить на столе при комнатной температуре, просто положите их в коробки для еды и в холодильник. Благодаря прозрачным коробкам, вы не забудете, что у вас осталась еда на завтра.
“Остатки еды можно положить в стеклянные контейнеры и поставить их в холодильник на видное место, чтобы не забыть о них. Возьмите на прогулку еду со вчерашнего застолья, и это станет отличной закуской на природе” — советует дизайнер.
Змеи на дачных участках россиян: как не впустить беду в огород
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Вскрытие тела Марадоны: результат удивил даже бывалых врачей