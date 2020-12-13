Праздники и экология: как отметить Рождество и Новый год с заботой о природе

Творческий подход к новогодней елке

Те, кто не хотят или не могут поставить традиционную новогоднюю ёлку, могут посмотреть на этот вопрос немного иначе и сделать оригинальную ёлку, советует дизайнер IKEA.

“Есть множество способов создать образ новогодней ёлки у вас дома. Вовлекайте семью и создавайте свою индивидуальную ёлку — из книг, гирлянд, которые можно закрепить к стене по форме ёлки. Эти решения несложные и безопасные, если у вас дома дети или животные, а после праздников, вам не придётся затевать грандиозную уборку ёлочных иголок. Также можно использовать красивые альтернативные новогодние ёлки из ткани, бамбука или дерева, которые можно украсить по вашему желанию”, — рассказывает руководитель отдела по дизайну интерьера в IKEA, Дариус Римкус.

IKEA

По его словам IKEA старается создавать более экологичные решения каждый год, в этом году искусственные новогодние ёлки IKEA сделаны из пластика сахарного тростника — это возобновляемый материал, который более экологичен, чем обычный пластик.

Римкус добавляет, что принесенные из леса ветки могут служить прототипом новогодней ёлки, или же можно украсить в новогоднем стиле уже имеющееся домашнее растение, например, пальму, ведь в тропических странах именно её украшают под Новый год.

Красивая упаковка, как часть подарка

Большинство из нас хотят порадовать своих близких на праздники хотя бы одним маленьким подарком. По словам дизайнера IKEA, к этому вопросу можно подойти с практичной стороны, и упаковать ваш подарок продумано и экологично, чтобы потом не пришлось выкидывать упаковку, она сама может быть нужна по хозяйству.

IKEA

“Текстиль — отличное решение: полотенца, скатерти, наволочки, шарфы или авоськи, можно использовать в качестве упаковки. В таком же ключе можно использовать банки и коробки: просто наполните их конфетами, приправами или домашним печеньем — и подарок готов, да ещё и в такой удобной упаковке. Украсить такие подарки можно веточками, шишками, палочками корицы, или сушёными дольками цитрусовых. Опрос IKEA показал, что подарки сделанные своими руками порадуют 40% жителей Эстонии в этом году”, — предлагает Д. Римкус. Дизайнер советует детям выбирать развивающие подарки, которые помогут узнать наш мир лучше.