Протечки в водосточных трубах и трубопроводе: какой ущерб возмещает квартирное товарищество, а какой — хозяин квартиры?

По словам Дагмар Гилден, руководителя по продукции страхования жилья Seesam, при переезде в многоквартирный дом необходимо учитывать, что несмотря на то, что у каждого из нас своя квартира, дом состоит из разных участков, которые непосредственно не являются частями квартиры, но уход за которыми является общей ответственностью всех жильцов: стены дома, входные двери, лестничные клетки, кровля, трубы, электрические системы. Например, шторм может разрушить крышу дома, серьезный ущерб могут нанести поврежденные провода, лопнувшая водопроводная труба за стеной коридора или попытки вандалов взломать дверь подъезда.

“Как правило, так называемая реальная часть квартиры покрыта страхованием жилья, то есть это внутренняя отделка, находящиеся внутри квартиры технические системы (например, водопроводные трубы, электрические провода), ненесущие стены и сантехническое оборудование. Ущерб части дома, принадлежащей к совместному имуществу и находящейся за пределами защиты страхования жилья, должен покрываться из общего фонда”, — говорит эксперт.

Если у товарищества нет договора страхования

Как быть, если ущерб должен быть покрыт страховкой имущества товарищества, но договор страхования не был заключен товариществом? По словам Гилден, это всегда одни из самых сложных ситуаций, так как до первого случая многие товарищества уверены, что внезапные бедствия их не коснутся. “Хотя возможность застраховать имущество товариществ используется все больше и больше с каждым годом, многие полагаются в первую очередь на ежемесячные платежи в ремонтный фонд для возмещения ущерба. В случае крупного ущерба товарищество может оказаться в крайне тяжелом положении”, — говорит она. Чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить жильцам чувство безопасности, всем товариществам следует подумать о страховании. В зависимости от размера собственной ответственности и выбора страховых сумм стоимость страхования имущества товарищества составляет в среднем 156 евро в месяц.

Если повреждение распространяется из квартиры в коридор или наоборот