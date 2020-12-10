Обычно за происходящее в квартире и возможные повреждения несет ответственность хозяин квартиры. Тем не менее, в реальной жизни не всегда всё черно-белое: что делать, если ущерб квартире нанесен за счет внешних факторов? За какой ущерб отвечает собственник квартиры, а за какой - квартирное товарищество?
Протечки в водосточных трубах и трубопроводе: какой ущерб возмещает квартирное товарищество, а какой — хозяин квартиры?
По словам Дагмар Гилден, руководителя по продукции страхования жилья Seesam, при переезде в многоквартирный дом необходимо учитывать, что несмотря на то, что у каждого из нас своя квартира, дом состоит из разных участков, которые непосредственно не являются частями квартиры, но уход за которыми является общей ответственностью всех жильцов: стены дома, входные двери, лестничные клетки, кровля, трубы, электрические системы. Например, шторм может разрушить крышу дома, серьезный ущерб могут нанести поврежденные провода, лопнувшая водопроводная труба за стеной коридора или попытки вандалов взломать дверь подъезда.
“Как правило, так называемая реальная часть квартиры покрыта страхованием жилья, то есть это внутренняя отделка, находящиеся внутри квартиры технические системы (например, водопроводные трубы, электрические провода), ненесущие стены и сантехническое оборудование. Ущерб части дома, принадлежащей к совместному имуществу и находящейся за пределами защиты страхования жилья, должен покрываться из общего фонда”, — говорит эксперт.
Если у товарищества нет договора страхования
Как быть, если ущерб должен быть покрыт страховкой имущества товарищества, но договор страхования не был заключен товариществом? По словам Гилден, это всегда одни из самых сложных ситуаций, так как до первого случая многие товарищества уверены, что внезапные бедствия их не коснутся. “Хотя возможность застраховать имущество товариществ используется все больше и больше с каждым годом, многие полагаются в первую очередь на ежемесячные платежи в ремонтный фонд для возмещения ущерба. В случае крупного ущерба товарищество может оказаться в крайне тяжелом положении”, — говорит она. Чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить жильцам чувство безопасности, всем товариществам следует подумать о страховании. В зависимости от размера собственной ответственности и выбора страховых сумм стоимость страхования имущества товарищества составляет в среднем 156 евро в месяц.
Если повреждение распространяется из квартиры в коридор или наоборот
Как действовать, если в квартире произошла утечка воды, но повреждены также общий коридор или стены коридора? Поскольку дом всегда является единым целым, такие сценарии тоже встречаются. Страховой эксперт подтверждает, что если установлено, что утечка воды произошла в трубах, находящихся в зоне ответственности собственника квартиры, то ущерб действительно должен возмещать собственник квартиры.
“В таких случаях к страхованию жилья должно быть обязательно добавлено страхование ответственности. Если у товарищества оформлено страхование, то возможно, что расходы на восстановление или ремонт будут возмещены страховщиком квартирного товарищества, но не исключено, что страховщик подаст обратную претензию лицу, причинившему ущерб, то есть владельцу квартиры. Если выяснится, что утечка началась из общего трубопровода за стеной коридора, то ущерб, нанесенный как коридору, так и собственнику квартиры, покрывается страхованием имущества товарищества”, — уточняет она.
В основном товарищества страдают от повреждений водостоков и трубопроводов
Многие товарищества на собственном опыте знают, что любой ремонт — дело дорогостоящее. Среди ущербов страхования Seesam, безусловно, на первом месте стоит повреждение трубопроводов, которое может быть особенно крупным: например, если на верхних этажах взорвется трубопровод, находящийся в совместной собственности, и вода, стекающая вниз, может на своем пути повредить несколько квартир. “Это реальный случай, в результате которого были повреждены шесть квартир, и их ремонт обошелся в 15 000 евро”, — привела Гилден пример одного крупного дела Seesam о рассмотрении претензий. По словам эксперта, утечки, которые попадают в дом через зону вокруг вентиляционных труб, особенно проблематичны. Чтобы предотвратить такое протекание, эксперт рекомендует обратить особое внимание на герметики, которые имеют тенденцию изнашиваться в течение нескольких лет.
Поскольку многие повреждения можно предотвратить именно профилактическими мерами, представитель Seesam призывает товарищества следить за техническим состоянием здания, фасадов, балконных панелей, крыш и трубопроводов. “Товарищества, которые впервые задумываются о страховании, могут, в первую очередь, застраховаться от основных инцидентов, таких как штормы, протечки труб, пожар и вандализм. Если в здании также имеется оборудование, которое нуждается в страховании от колебаний электрического напряжения, то стоит выбрать расширенное страхование недвижимости. Последнее покроет, среди прочего, ущерб, который возник от связанной с водой аварии, дождевой воды, протекшей через конструкции крыши, деревьев, упавших на здание, либо других внезапных и непредвиденных событий”, — объясняет страховщик.
Помимо имущественного страхования квартирное товарищество также может страховать риски, связанные с ответственностью товарищества. Ответственность товарищества может возникнуть как в результате определенных действий, так и бездействия. Например, все члены товарищества несут ответственность, если упавшая с крыши сосулька пробьет крышу автомобиля либо если кто-то сломает ногу, упав на не обработанной от гололедицы дорожке перед домом или на темной лестничной клетке.
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