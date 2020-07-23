Результат самоизоляции: жители Эстонии стали больше обустраивать дома и заниматься садоводством

Тенденция к обустройству дома впервые дала о себе знать в начале марта этого года, когда за неделю до введения чрезвычайного положения на некоторое время увеличились расходы людей на предметы интерьера и электронику. В конце чрезвычайного положения, когда потребительский оптимизм стал вновь расти, оборот сектора мебели, обстановки и садоводства снова увеличился, превысив к настоящему моменту обычный уровень на одну пятую.

Стойкое стремление жителей Эстонии заняться домашними делами отображается не только в карточных операциях, но и в данных электронной торговли. По сравнению с прошлым годом, видно, что приобретение электроники в интернете в этом году выросло примерно на треть, а популярность товаров для дома в интернете выросла почти втрое.

“Кажется, что обустройство и приведение дома в порядок — это новый национальный вид спорта эстонцев, который выражается в гораздо более высоком обороте по сравнению с прошлым годом. Это сильный показатель, поскольку нельзя сказать, что свою роль сыграл летний сезон садовых работ — при сравнении данных мы учитывали среди прочего и сезонность. Даже во время кризиса падение в сфере домашнего обустройства было немного меньше, чем в других секторах, из чего мы, вероятно, можем сделать вывод, что в Эстонии больше не должно остаться ни одного дома, где не установлены плинтусы или болтаются дверцы шкафов”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, комментируя тенденцию.

“В то время, когда оборот товаров для дизайна и интерьера, а также расходных материалов для ремонта остается высоким, оборот в нескольких секторах по-прежнему довольно скромен именно потому, что люди занимаются своими делами дома. Так, например, расходы жителей Эстонии на транспорт по-прежнему низкие, и одна из причин этого заключается в том, что люди продолжают работать из дома. Расходы в ресторанах тоже почти на 10 процентов ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы видим, что секторы туризма, культуры и развлечений постепенно восстанавливаются, хотя их спад составляет целых 40% по сравнению с прошлым годом. И здесь мы все можем только надеяться, что начавшаяся в мае тенденция восстановления усилится и дела у пострадавших во время кризиса секторов будут идти только в гору”, — подытожил Леннарт Китт.