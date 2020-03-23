Мы всё знаем про коронавирус. Разбуди каждого из нас ночью и мы, не задумываясь, скажем, откуда родом коронавирус, сколько примерно больных в Эстонии, что нужно купить в магазине, чтобы продержаться дома как минимум две недели, и как продезинфицировать квартиру. Одно остается неизвестным — где купить антисептик тем, кто этого не успел сделать ранее, и к чему лучше не прикасаться, чтобы не увеличить шансы заразиться COVID-19, пишет Delfi Dom Sad.
23.03.2020, 08:00
Руками не трогать! 5 вещей, которые увеличивают ваш шанс заразиться коронавирусом
Если вы читаете новости про эпидемию коронавируса в Италии, то знаете, что ситуация там в данный момент даже хуже, чем в Китае. И одна из причин этого — карантин, который ввели там слишком поздно. В Эстонии — будем надеяться — успели это сделать вовремя, но есть несколько вещей, которые увеличивают ваш шанс заразиться, даже если вы соблюдаете все остальные предписания. Вот они:
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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