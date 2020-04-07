Семь способов сократить срок службы вашего холодильника

Хотите верьте, хотите нет, но ваш холодильник очень легко сломать. Reader’s Digest рассказывает о семи распространенных привычках, которые могут сократить жизнь этого бытового прибора, передает Delfi Dom Sad.
07.04.2020, 07:00
Хотите верьте, хотите нет, но ваш холодильник очень легко сломать. Reader’s Digest рассказывает о семи распространенных привычках, которые могут сократить жизнь этого бытового прибора, передает Delfi Dom Sad.
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