Жилищное страхование защищает, помимо прочего, от целого ряда непредвиденных ситуаций, некоторые из которых невозможно даже представить. В теплое время года несчастные случаи часто случаются именно в саду — они бывают связаны с приготовлением еды на гриле или со штормами, но встречаются и ситуации, когда, например, медведь ломает улей или в процессе ремонта кровли гибнут декоративные растения.
Шесть непредвиденных ситуаций дома и в саду, от которых защитит страховка
Руководитель отдела жилищного страхования ERGO Анника Мялло рекомендует, выбирая страховку, тщательно продумать, хотите вы защитить только недвижимое имущество, или также, к примеру, находящиеся дома и в саду вещи: “Большинство пакетов жилищного страхования включают защиту от пожара, штормов, наводнений, прорыва труб и вандализма. Наиболее широкую защиту можно получить, если также выбрано страхование от всех рисков — оно покрывает все прочие несчастные случаи, которые не исключены напрямую условиями страхования”.
ERGO рассказывает о шести ситуациях, с которыми собственники жилья могут столкнуться в теплое время года — наряду с классическими несчастными случаями.
Уничтоженные строительными работами декоративные растения
Многие домовладельцы разбивают вокруг жилища красивый сад. Однако, если здание нуждается в непредвиденном ремонте из-за неисправного трубопровода или сорванной крыши, и в результате оказывается уничтожена окружающая дом декоративная растительность, такой случай считается страховым в рамках жилищного страхования и домовладельцу выплачивают возмещение.
Ущерб, причиненный саду дикими животными
Живущие рядом с лесом люди иногда оказываются в ситуациях, когда несчастный случай происходит в результате визита дикого животного. К примеру, лось может разрушить забор, медведь разорить улей, а косули уничтожить соломенную крышу. А барсуки и лисы иногда обустраивают на дачах норы.
Неисправности водопровода
Весной дома часто ремонтируют и выполняют различные строительные работы. В результате становится больше случаев, когда строители случайно повреждают находящиеся в стенах водопроводные трубы.
Пищевое отравление собаки
Помимо жилища многие хотят застраховать своих питомцев. Страхование домашних животных обеспечивает защиту, если животное заболевает, с ним происходит несчастный случай, оно теряется или — в худшем случае — умирает. Помните, что вы сами всегда можете сделать очень многое, чтобы защитить своего друга. Например, находясь на свежем воздухе, убедитесь, что собака находится на поводке и поводок надежно закреплен. Готовя в саду гриль, следует иметь в виду, что остатки пищи с гриля — не являются подходящим кормом для животных.
Улетевшая крыша
Летом учащаются случаи ущерба от штормов. От сильного ветра часто страдают находящиеся во дворе вещи: гриль может опрокинуться и оказаться серьезно поврежден, а сушилка для белья вполне вероятно окажется в соседском дворе. Шторма иногда даже срывают с домов крыши, которые в свою очередь могут уничтожить в саду живую изгородь и прочую растительность. В теплое время года определенно стоит убедиться в том, что в саду нет ничего лишнего — отнесите незакрепленные вещи в сарай или в дом. Они могут пострадать не только от штормовой погоды, но и в связи с ростом краж во период кризиса.
Поврежденная молнией электропроводка
Летом также имеют место несчастные случаи от ударов молнии — причем, ситуация опаснее, когда молния попадает по электрическим проводам, сжигает их или даже приводит к пожарам.
Согласно статистике рассмотрения претензий одной из крупнейших страховых компаний в Эстонии ERGO, несчастные случаи происходит с каждым 50 клиентом жилищного страхования и с каждым 20 клиентом дорожного страхования. Статистика демонстрирует, что, хотя люди сейчас в достаточной мере застрахованы от возможных неприятность в результате ДТП, почти половина домов в Эстонии страховки не имеет.
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