Шесть непредвиденных ситуаций дома и в саду, от которых защитит страховка

Руководитель отдела жилищного страхования ERGO Анника Мялло рекомендует, выбирая страховку, тщательно продумать, хотите вы защитить только недвижимое имущество, или также, к примеру, находящиеся дома и в саду вещи: “Большинство пакетов жилищного страхования включают защиту от пожара, штормов, наводнений, прорыва труб и вандализма. Наиболее широкую защиту можно получить, если также выбрано страхование от всех рисков — оно покрывает все прочие несчастные случаи, которые не исключены напрямую условиями страхования”.

ERGO рассказывает о шести ситуациях, с которыми собственники жилья могут столкнуться в теплое время года — наряду с классическими несчастными случаями.

Уничтоженные строительными работами декоративные растения

Многие домовладельцы разбивают вокруг жилища красивый сад. Однако, если здание нуждается в непредвиденном ремонте из-за неисправного трубопровода или сорванной крыши, и в результате оказывается уничтожена окружающая дом декоративная растительность, такой случай считается страховым в рамках жилищного страхования и домовладельцу выплачивают возмещение.

Ущерб, причиненный саду дикими животными

Живущие рядом с лесом люди иногда оказываются в ситуациях, когда несчастный случай происходит в результате визита дикого животного. К примеру, лось может разрушить забор, медведь разорить улей, а косули уничтожить соломенную крышу. А барсуки и лисы иногда обустраивают на дачах норы.

Неисправности водопровода

Весной дома часто ремонтируют и выполняют различные строительные работы. В результате становится больше случаев, когда строители случайно повреждают находящиеся в стенах водопроводные трубы.

Пищевое отравление собаки

Помимо жилища многие хотят застраховать своих питомцев. Страхование домашних животных обеспечивает защиту, если животное заболевает, с ним происходит несчастный случай, оно теряется или — в худшем случае — умирает. Помните, что вы сами всегда можете сделать очень многое, чтобы защитить своего друга. Например, находясь на свежем воздухе, убедитесь, что собака находится на поводке и поводок надежно закреплен. Готовя в саду гриль, следует иметь в виду, что остатки пищи с гриля — не являются подходящим кормом для животных.