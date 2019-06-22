Советы страховщиков: как обезопасить свой дом от краж и взломов

По словам занимающейся рассмотрением случаев имущественного ущерба в Salva Kindlustus Карен Соосалу, к счастью, доля случаев кражи со взломом в страховой статистике невелика, но и в этом году уже имели место несколько краж ценностей с ущербом в размере более 5000 евро. ”Взломщик действует просто — он ждет момента, когда никого не будет дома. Он старается проникнуть в жилье через не очень надежное окно или дверь, без чрезмерных усилий. Объектом внимания взломщика обычно является ценное имущество, которое можно быстро продать, особенно украшения, наручные часы, прочие ценные вещи и, конечно же, деньги”, — пояснила Карен Соосалу, добавив, что во избежание крупного ущерба ценности нужно держать в надежном месте.

Каждый год регистрируется примерно 2 тысячи случаев нанесения ущерба имуществу предприятий на общую сумму 6 миллионов евро. 300 из этих случаев связаны с кражей или вандализмом, общая сумма ущерба составляет около 300 тысяч евро.

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По оценке заведующего отделом рассмотрения имущественного ущерба Compensa Индрека Петтера, кражи со взломом чаще всего происходят в вечернее и ночное время, но в зданиях со свободным доступом нельзя терять бдительность и днем. ”Вот один недавний случай: вор посреди дня спокойно зашел в помещение фирмы, где хранилась видеотехника, и вынес ценные аппараты, в том числе одно очень хрупкое и редкое устройство. Камеры в здании зафиксировали преступление, полиция поймала вора и фирма получила свои аппараты обратно. Увы, неловкий злоумышленник уже успел сломать тот хрупкий прибор. Здесь ущерб возник не в ходе кражи, а позже, когда вор изучал добычу”, — сказал Индрек Петтер, подчеркнув важную с точки зрения полиции роль камер слежения, которые во многих случаях служат предостережением и предотвращают кражи.

19 июня — европейский день осведомленности о взломах, в мероприятиях которого помимо Эстонии участвует еще 12 стран-членов ЕС. Организаторы демонстрируют потенциальные риски взломов и краж и делятся полезными советами по предотвращению взломов.

Эстонский союз страховых обществ — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Эстонский союз страховых обществ организует разрешение страховых споров посредством примирительного органа по вопросам страхования.

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