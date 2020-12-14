До Рождества осталось чуть больше недели, да и Новый год уже не за горами. Пришло время задуматься о елке или же о пихте, которые украсят вашу квартиру на праздники. Смотрите, где можно приобрести живое дерево выгоднее всего!
14.12.2020, 18:30
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Елка или пихта? Смотрите, где выгоднее всего приобрести живое дерево на Рождество и Новый год
В приведенной ниже таблице сравнения цен представлены строительные и садоводческие магазины, лесоводства, государственный лес и даже услуга по доставки ели на дом. Смотрите, какие в этом году действуют расценки на ели:
Все более популярными становятся пихты, потому что у них более пушистые и мягкие иголки, которые не так легко осыпаются. Вот по каким ценам можно приобрести пихту в этом году:
Источники: Bauhof, Bauhaus, K-Rauta, Hortes, Hansaplant, Joulukuused.ee, Eestikuusk.ee, Kangro Haljastus, RMK. Цены приведены по состоянию на 14.12.2020.
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