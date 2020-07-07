07.07.2020, 12:02

ТОП-5 популярных продуктов, которые скоро исчезнут из-за изменения климата


EST
Кофе
Milla vanakraam
Foto on illustratiivne.Foto: Sven Arbet

Меняется климат или нет — вопрос спорный. Одни ученые, глядя на морозы в начале апреля, говорят о глобальном потеплении, другие вещают об угрозе всемирной засухи на фоне телевизора с кадрами из затопленной Европы. Однако лучше все же готовится к худшему. Одним из основных результатов глобального потепления может стать исчезновение или значительное удорожание продуктов, к которым мы привыкли, пишет Delfi Dom Sad.

Вот пять популярных продуктов, которые являются первыми кандидатами на исчезновение из-за изменения климата.

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Кофе
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