Туалетная бумага + ?: что действительно стоит иметь дома на случай карантина

Оставим в стороне вопрос, почему именно эти товары пропали с полок первыми, и задумаемся о том, что же еще надо приобрести в магазине, если вам внезапно придется самоизолироваться и провести, не выходя из дома, две недели, пишет Delfi Dom Sad.

Самое важное: Паника вам не поможет. Недостаток информации или ее переизбыток станет причиной паники, а паника… см. первое предложение.

Самое-самое важное: Маски вам тоже не помогут (только если вы не уже заболели и не хотите ненароком чихнуть на кого-нибудь). Не тратьте на них деньги, которые можно потратить на нужные лекарства и продукты.