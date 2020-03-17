Последние несколько дней в Эстонии прошли под знаком коронавируса: в стране было объявлено чрезвычайное положение, закрылись школы, были запрещены общественные мероприятия. И все, что мы сейчас можем делать, это сидеть дома и надеяться на лучшее. И, конечно, сходить в магазин. Особенно если вы там еще не были и не видели этих печальных пустых полок из-под макарон, гречки и туалетной бумаги.
Туалетная бумага + ?: что действительно стоит иметь дома на случай карантина
Оставим в стороне вопрос, почему именно эти товары пропали с полок первыми, и задумаемся о том, что же еще надо приобрести в магазине, если вам внезапно придется самоизолироваться и провести, не выходя из дома, две недели, пишет Delfi Dom Sad.
Самое важное: Паника вам не поможет. Недостаток информации или ее переизбыток станет причиной паники, а паника… см. первое предложение.
Самое-самое важное: Маски вам тоже не помогут (только если вы не уже заболели и не хотите ненароком чихнуть на кого-нибудь). Не тратьте на них деньги, которые можно потратить на нужные лекарства и продукты.
И еще несколько советов:
- прежде чем идти в магазин, проверьте, что у вас уже есть дома. Если только на прошлой неделе вы купили в Rimi по скидке огромную упаковку туалетной бумаги, стирального порошка или освежителя, то не надо бежать и брать еще одну. Все хорошо, бумагу привезут еще, и карантин не продлится полгода (мы надеемся);
- покупайте те продукты, которые способны храниться в морозилке, не теряя при этом своих вкусовых качеств;
- покупайте те продукты, которые вы обычно едите, а не сметайте с полок все в страхе, что и это скоро закончится;
- выбирайте консервы с низким содержанием натрия или без добавления соли;
- обязательно проверьте аптечку. Если вы принимаете какие-то лекарства регулярно — убедитесь, что вам их хватит на месяц. Это же относится к лекарствам от кашля, простуды, головной боли и т.д. — они должны у вас быть;
- не забудьте о своих домашних питомцах, если они у вас есть. У них тоже должен быть запас корма и наполнителя.
А вот примерный список продуктов, из которого вы, следуя своим предпочтениям, можете выбрать корзину для покупок на 14 дней.
Фрукты
- Любые фруктовые или яблочное пюре
- Консервированные фрукты
- Замороженные фруктовые смеси
- Сухофрукты
Овощи
- Замороженные овощные смеси (для супов или рагу)
- Консервированные овощи (бобы, горошек, кукуруза, помидоры и т.д.)
- Консервированные супы
Крупы
- Макароны
- Гречка
- Рис
- Овсянка
- Каши быстрого приготовления
- Цельнозерновой хлеб (он отлично хранится в морозилке)
Молочные продукты
- Сухое молоко
- Сгущенное молоко
- Пастеризованное молоко с длительным сроком хранения
Белки
- Мясо или мясные консервы (но не старайтесь скупить всю тушенку в магазине, особенно если вы никогда ее не ели и не представляете себе ее вкуса — вас может поджидать серьезное разочарование)
- Яйца
- Орехи и семечки
Кроме этого
- Растительное масло
- Вода
- Предметы личной гигиены (зубная паста, мыло, шампунь, бритва и т.д.)
Дезинфицирующих средств в магазинах сейчас можно и не найти, но для дезинфекции некоторых поверхностей можно использовать, например, бытовой отбеливатель или банальную водку.
Если вы отчаялись найти антисептик для рук, то его можно сделать самим в домашних условиях. Главное, помните две вещи:
- чтобы антисептик работал, содержание спирта в нем должно быть выше 60%;
- ваши руки не должны быть покрыты слоем жира или грязи — сначала их нужно вымыть.
Итак, как сделать домашний антисептик самостоятельно? Вам понадобится 2/3 стакана этилового спирта и 1/3 стакана геля алоэ вера плюс любое эфирное масло, например, лавандовое. Причем последний ингредиент вам нужен лишь для того, чтобы придать антисептику приятный запах. Без него легко можно обойтись.
Процесс приготовления элементарен: смешайте между собой спирт и гель алоэ вера до однородной массы. Добавьте эфирное масло (до 10 капель) и снова перемешайте. Перелейте в контейнер и плотно закройте. Использовать такой self-made антисептик можно около двух недель.
И будьте здоровы!
Советуем прочитать:
ДЕЛАЕМ САМИ | Как приготовить антисептик для защиты от коронавируса
Брать или подождать? Клиенты банков сомневаются насчет жилищного кредита
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Коронавирус - биооружие и занесли его США - дипломат Китая
Названы смертельно опасные факторы при коронавирусе
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса