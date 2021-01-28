У вас дома лежат без дела хорошие вещи? Дайте им новую жизнь!

Цель зимней кампании Uuskasutuskeskus — Центра повторного использования — обратить внимание людей на то, что не стоит выбрасывать хорошие вещи. Центр повторного использования принимает чистую и не рваную одежду, обувь, игрушки, книги, исправную бытовую технику, мебель, посуду, предметы интерьера, товары для спорта и хобби в хорошем состоянии. Помогите годным вещам, которые лежат у вас без дела, обрести нового владельца, ведь кому-то они еще могут принести много радости!

“Мы заметили, что в период зимних праздников люди не только проводят время с семьей, но и улучают минуту для того, чтобы привести в порядок дом. Все старое хочется оставить в старом году, да и некоторые вещи становятся ненужными, потому что человек получает в подарок новые. Нередко эти лишние вещи можно увидеть в мусорном контейнере или рядом с ним, но, к сожалению, оттуда хорошая вещь может и не найти путь к новому хозяину. Призываем людей не выбрасывать хорошие вещи в мусор, а дать им новую жизнь”, — сказала исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.

Uuskasutuskeskus собирает по всей Эстонии в виде пожертвований бывшие в употреблении вещи и вновь пускает их в обращение. “Для того, чтобы повторное использование было доступно рядом с домом, мы открываем свои центры по всей Эстонии. Помимо этого, мы совершаем выезды на микроавтобусе, чтобы людям было удобнее жертвовать нам вещи. В год Центр повторного использования спасает сотни тонн хороших вещей от попадания на свалку”, — отметила Диана Паакспуу.

Вещи можно приносить во все магазины Uuskasutuskeskus во время их работы. Для вывоза крупногабаритных вещей, таких как мебель или бытовая техника, в Таллинне, Тарту, Пярну и Пайде можно вызвать микроавтобус Центра повторного использования. Для этого надо прислать фотографии отдаваемой вещи и свои контактные данные по адресу электронной почты kaubik@uuskasutus.ee. Стоит иметь в виду: если микроавтобус уже вызван, то в придачу к крупной вещи можно отдать и другие предметы в хорошем состоянии, которые вам больше не нужны.