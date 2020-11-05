У вас печное отопление? Вы должны это знать!

До начала отопительного сезона необходимо позвать трубочиста, чтобы он осмотрел ваши печи и камины. Если они невредимы, следует их почистить, если сломаны — отремонтировать. В частных домах чистку трубы можно осуществить и самостоятельно, однако раз в пять лет системы все-таки должен осмотреть профессиональный трубочист.

В многоквартирных и рядных домах очистку отопительных систем раз в год должен осуществлять профессиональный трубочист, который выдает акт о проделанных работах. Печи и камины следует время от времени показывать профессиональному печнику, который при необходимости может их подремонтировать и дать совет по их безопасному использованию. Разумеется, нужно проверить, есть ли у печника или трубочиста лицензия, она дает подтверждение профессионализма и уверенность владельцу дома в том, что отопительные системы, которые осматривал или ремонтировал специалист, безопасны.

Для растопки камина используйте сухую древесину. Сырая древесина горит плохо, производит больше отходов горения и не дает достаточно тепла. Необходимо учитывать, что заслонка печи должна быть широко открыта во время топки, поскольку в процессе горения образуются различные ядовитые газы, в их числе угарный газ, который должен свободно переработаться при наличии хорошей тяги и доступа к кислороду. Важно, чтобы на протяжении всего процесса топки было достаточно притока воздуха, в случае со старыми печами, где под очагом отсутствует помещение для золы, дверца с вентиляционным отверстием должна быть закрыта, в внешняя дверца довольно широко открыта. В случае с более новыми печами необходимо следовать инструкции.

Разумеется, следует убедиться, что в помещении установлен дымовой датчик в рабочем состоянии. Вдобавок к дымовому датчику в помещениях, где есть печи или камины, нужно установить и датчик угарного газа. Оба датчика необходимо проверять по меньшей мере раз в месяц, нажимая на тестовую кнопку.

Точные инструкции по безопасности найдёте ЗДЕСЬ.

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