ВАЖНО ЗНАТЬ | 5 ошибок, которые вы можете делать при обработке рук антисептиком

Распространенные ошибки

Здесь мы вам подробнее расскажем об обработке рук: как не нужно использовать антисептик.

№1: Антисептики своими руками

В основном все дезинфицирующие средства, которые сделаны своими руками, не выполняют свою функцию на 100%. Чтобы уменьшить ваши шансы заболеть и остановить распространение микробов, антисептик для рук должен содержать не менее 60% спирта. COVID-центры по контролю и профилактике заболеваний предлагают даже более высокую концентрацию средства, заявляя, что спиртовые растворы с составом не менее 70% эффективнее. Суть в том, что домашние растворы содержат малый процент необходимых веществ. Например водка — 40% спирта.

№2: Вы используете недостаточно антисептика для рук

Согласно исследованиям, необходимо использовать достаточное количества средства, а именно: необходимо тщательно нанести жидкость на ладони, покрыть обе руки спереди и сзади, а также обработать область между пальцев.

№3: Вы не дожидаетесь, пока дезинфицирующее средство для рук высохнет

Если вы используете малое количество антисептика для рук, то вам не нужно долго ждать, пока он высохнет. Но это не касается обильной обработки. После нанесения средства вы должны тереть руки друг об друга, пока они не станут сухими (около 20 секунд).

№4: Вы используете средство, когда ваши руки грязные

Чтобы жидкое средство для рук подействовало, ему необходим достаточный контакт с вашей кожей. Если ваши руки покрыты грязью или жиром, протирание их дезинфицирующим средством для рук ничего не даст. Но как тогда лучше это делать? Вымойте тщательно руки с помощью мыла, высушите их, а уже затем используйте антисептик.

№5: Вы используете дезинфектор для рук вместо воды и мыла

Мыло и вода на самом деле более эффективны в определенных ситуациях, чем антисептики для рук. Например, согласно врачебным исследованиям, мыло лучше удаляет такие микробы как Норовирус, Cryptosporidium и Clostridioides difficile, а также химические вещества. Медики рекомендуют в первую очередь мыло и воду в качестве первой защиты, а антисептики для рук — когда вода и мыло недоступны.