Начиная с 15 февраля частные лица могут подать налоговую декларацию за 2019 год, в которой помимо прочего в сумме до 300 евро учитываются проценты по кредитам на жилье, уплаченные в прошлом году.
Важно знать: как учитывать проценты по кредитам на жилье при декларировании доходов?
Это означает, что один человек может ходатайствовать о возврате до 60 евро подоходного налога на проценты по кредиту на жилье. Карин Оссипова, руководитель направления инвестиций частных клиентов в недвижимость, рассказала о самых важных моментах, связанных с кредитом на жилье, которые нужно учитывать при декларировании доходов.
Физические лица имеют право на вычет из доходов процентов по кредиту или лизингу для приобретения квартиры или дома в качестве собственного жилья. Данные об уплаченных процентах можно отправить в налоговый департамент через онлайн-банк, и они будут внесены в налоговую декларацию, предварительно заполненную автоматически. Сам банк не передает данные в Налогово-таможенный департамент по умолчанию, но заемщик может это сделать очень просто, отметив галочкой в форме в онлайн-банке, что хочет передать данные.
Из облагаемого налогом дохода можно вычесть до 300 евро процентов по кредиту на жилье, возврат подоходного налога с этой суммы составляет 20 процентов, то есть, не более 60 евро. Если процентов было выплачено больше, тот их остаток, который нельзя вычесть из вашего дохода, можно передать супругу или супруге, указав в своей налоговой декларации его или ее данные.
Вычету подлежат только проценты по кредиту на квартиру или дом, где вы живете
Из дохода можно вычесть проценты только по одному кредиту на жилье. Если у лица, представляющего декларацию, несколько кредитов на жилье, нужно решить, данные о котором из них отправить в налоговую декларацию через онлайн-банк.
Право на налоговый вычет имеет только тот, кто сам является и заемщиком, и собственником жилья, а приобретенное при помощи кредита жилье при этом должно быть местом жительства человека. Банк не передает налоговому департаменту информацию о собственнике жилья, приобретенного при помощи кредита. Данные о процентах по кредиту на жилье в онлайн-банке видны всем заемщикам по конкретному кредиту, как основному заемщику, так и со-заемщику. Заемщики, которые не являются собственниками жилья, связанного с кредитом, должны сами удалить данные о своих процентах по кредиту из налоговой декларации.
У поручителя по кредиту нет права на вычет процентов даже в том случае, если он является собственником соответствующего жилья. Если жилье находится в совместном владении двух собственников, которые также являются со-заемщиками, задекларировать проценты по кредиту на жилье и вычесть их из дохода могут оба в долях, пропорциональных долям собственности.
По требованию налогового департамента нужно будет представить доказательство использования кредита по целевому назначению, например, в случае кредита на строительство могут быть запрошены проект или разрешение на строительство.
Если помимо приобретения или строительства жилья кредит на жилье был использован и в других целях, например, для приобретения мебели, из дохода можно вычесть только проценты по той части кредита, которая была использована для приобретения жилья. При ремонте проценты по кредиту на жилье не подлежат вычету из дохода.
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