Важно знать: как учитывать проценты по кредитам на жилье при декларировании доходов?

Это означает, что один человек может ходатайствовать о возврате до 60 евро подоходного налога на проценты по кредиту на жилье. Карин Оссипова, руководитель направления инвестиций частных клиентов в недвижимость, рассказала о самых важных моментах, связанных с кредитом на жилье, которые нужно учитывать при декларировании доходов.

Физические лица имеют право на вычет из доходов процентов по кредиту или лизингу для приобретения квартиры или дома в качестве собственного жилья. Данные об уплаченных процентах можно отправить в налоговый департамент через онлайн-банк, и они будут внесены в налоговую декларацию, предварительно заполненную автоматически. Сам банк не передает данные в Налогово-таможенный департамент по умолчанию, но заемщик может это сделать очень просто, отметив галочкой в форме в онлайн-банке, что хочет передать данные.

Из облагаемого налогом дохода можно вычесть до 300 евро процентов по кредиту на жилье, возврат подоходного налога с этой суммы составляет 20 процентов, то есть, не более 60 евро. Если процентов было выплачено больше, тот их остаток, который нельзя вычесть из вашего дохода, можно передать супругу или супруге, указав в своей налоговой декларации его или ее данные.

Вычету подлежат только проценты по кредиту на квартиру или дом, где вы живете

Из дохода можно вычесть проценты только по одному кредиту на жилье. Если у лица, представляющего декларацию, несколько кредитов на жилье, нужно решить, данные о котором из них отправить в налоговую декларацию через онлайн-банк.