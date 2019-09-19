ВАЖНО ЗНАТЬ | Самостоятельное обслуживание газового оборудования может привести к летальному исходу. Что делать при утечке газа?

До начала отопительного сезона, для предотвращения несчастных случаев, владельцы квартир и квартирные товарищества должны организовать проверку и обслуживание газовых систем и оборудования, которые используются для отопления и подогрева воды. В последнее время участились страховые случаи, когда самостоятельный ремонт оборудования привел к возникновению опасных ситуаций, пишет ERGO.
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Проверке подлежит газовое оборудование всех видов, предназначенное для домашнего пользования, такое как газовые колонки, газовые плиты и котлы. «Последствия несчастного случая, вызванного газом, не ограничиваются только лишь одной квартирой, и, как правило, представляют опасность и для соседей. Для того чтобы обезопасить всех, следует заказать проверку всего газового оборудования во всех квартирах квартирного товарищества», сказал руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко.
Ни в коем случае не следует в случае подозрения о поломке газового оборудования начинать самому, без необходимых знаний, его обслуживать или чинить. «Недавно один мужчина, который делал ремонт в квартире, в результате самовольного ремонта газовой колонки подключил газовую трубу к водопроводу, что, к счастью, заметили до возникновения ущерба», привел эксперт по страхованию пример опасных ситуаций, которые создают сами владельцы квартир. Также в жилых помещениях с газовым оборудованием несчастный случай может возникнуть по причине любых ремонтных работ, в ходе которых может измениться движение воздуха в жилом помещении, например, замена двери в ванную комнату или вытяжки на кухне.
В основном, как показывает статистика, 73% газовых аварий происходят в зданиях, и 27% на свежем воздухе. Большинство зданий, в которых случаются газовые аварии – это жилые помещения, аварии, как правило, происходят в квартирах или частных домах, а также в подъездах.
С начала 2018 года в Эстонии во всех жилых помещениях, в которых находится соединенное с дымоходом газовое оборудование, должен быть установлен датчик угарного газа. Датчик угарного газа, так же как и дымовой датчик, нужно регулярно проверять, потому что только исправный датчик даст сигнал об опасности, если концентрация угарного газа в воздухе достигнет опасного для здоровья человека уровня.
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Спасательный департамент настоятельно всех предупреждает, что газовые работы нельзя проводить самостоятельно. «К сожалению, можно привести очень много примеров того, как самостоятельно отремонтированное оборудование, или оборудование, которое не проверялось, представляло опасность для жизни членов семьи. Устанавливать, проверять и обслуживать газовое оборудование могут только специалисты», сказала руководитель отдела Спасательного департамента по надзору за безопасностью Тагне Тяхе.
Департамент защиты прав потребителя и технического надзора рекомендует проводить проверку газового оборудования раз в год. Список и контакты фирм, которые занимаются установкой и обслуживанием газового оборудования размещен на сайте департамента. За выполнение требований, установленных к газовому оборудованию, и за обеспечение безопасности отвечает всегда собственник. В случае внутриквартирного оборудования ответственность несет владелец квартиры, в случае оборудования общего пользования совокупную ответственность несут владельцы всех квартир.
Как себя вести при утечке газа?
- В первую очередь нужно быстро открыть окна, дверь и хорошо проветрить помещение.
- Выведите возможных пострадавших на свежий воздух. Если у кого-то имеются симптомы отравления угарным газом: головная боль, головокружение, боли в сердце, рвота, то вызовите скорую помощь.
- Выключите все обогревательные приборы.
- Пригласите на место квалифицированного техника, который поможет решить проблему, до его прихода самостоятельно не включайте обогревательные приборы.
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