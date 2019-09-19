ВАЖНО ЗНАТЬ | Самостоятельное обслуживание газового оборудования может привести к летальному исходу. Что делать при утечке газа?

Проверке подлежит газовое оборудование всех видов, предназначенное для домашнего пользования, такое как газовые колонки, газовые плиты и котлы. «Последствия несчастного случая, вызванного газом, не ограничиваются только лишь одной квартирой, и, как правило, представляют опасность и для соседей. Для того чтобы обезопасить всех, следует заказать проверку всего газового оборудования во всех квартирах квартирного товарищества», сказал руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко.

Ни в коем случае не следует в случае подозрения о поломке газового оборудования начинать самому, без необходимых знаний, его обслуживать или чинить. «Недавно один мужчина, который делал ремонт в квартире, в результате самовольного ремонта газовой колонки подключил газовую трубу к водопроводу, что, к счастью, заметили до возникновения ущерба», привел эксперт по страхованию пример опасных ситуаций, которые создают сами владельцы квартир. Также в жилых помещениях с газовым оборудованием несчастный случай может возникнуть по причине любых ремонтных работ, в ходе которых может измениться движение воздуха в жилом помещении, например, замена двери в ванную комнату или вытяжки на кухне.

В основном, как показывает статистика, 73% газовых аварий происходят в зданиях, и 27% на свежем воздухе. Большинство зданий, в которых случаются газовые аварии – это жилые помещения, аварии, как правило, происходят в квартирах или частных домах, а также в подъездах.