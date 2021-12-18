Покупатели квартир все чаще обращают внимание на расходы на отопление. Что еще важно?

74–76% желающих купить квартиру считают важными размер комнат, наличие балкона или террасы, возможность парковки и качество использованных для отделки материалов. Близость к спортивным сооружениям, детским садам и школам была важна для 27% респондентов.

По словам руководителя по развитию продаж Reterra Каспара Маркуса, результаты опроса также подтверждаются некоторыми изменениями в предпочтениях их клиентов: "Из старых панельных домов люди хотят переезжать в более энергоэффективные, где расходы на отопление ниже. Растет интерес к планировке квартир. После нынешнего жаркого лета значительно возрос спрос на системы охлаждения, и все больше ценится наличие террас или частных садов".

Более половины планирующих покупку квартиры готовы приобрести у застройщика кухонную мебель и оборудование, сантехнику и отделочные материалы выше среднего уровня качества, а также оборудование для кондиционирования воздуха. 49% респондентов интересовались сауной.

По словам Каспара Маркуса, новые дополнительные возможности клиенты воспринимают хорошо. "Могу привести хороший пример из нашего проекта Raemõisa – мы быстро распродали парковочные места с оборудованием для зарядки электромобилей, несмотря на то, что их цена была выше, чем у обычных парковочных мест. Электромобили, разумеется, есть не у всех покупателей, но многие думают наперед и хотят быть готовы к будущему", - пояснил Маркус.

Опрос по заказу Reterra Estate OÜ был проведен фирмой Socio Uuringukeskus среди жителей Харьюского и Тартуского уездов в возрасте 18–65 лет. Опрошены были тысячи человек.