Необычные случаи ущерба: мужчина попросил страховую сделать уборку после ремонта
Время от времени страховщики сообщают об ущербах, которые заставляют даже специалистов с очень солидным опытом в этой сфере в недоумении чесать затылок, гадая, обращается ли человек на полном серьезе, или просто шутит. ERGO Kindlustus рассказывает о пяти самых необычных страховых случаях, возникших за последнее время.
Щетка и совок. Человек делал дома ремонт, в ходе которого на полу образовался гипсовый мусор. Вместо того, чтобы самостоятельно убрать возникший в результате ремонтных работ мусор, человек посчитал, что ему следует обратиться в страховую фирму и попросить ее убрать мусор за него. Он объяснил это тем, что у него не было необходимых для уборки средств – щетки и совка. Дать вразумительный ответ на такую просьбу действительно очень непросто.
Фортепиано на скрипке. Ребенок качался на краю фортепьяно, когда внезапно оно начало заваливаться. К счастью, ребенок успел из-под него выскочить, однако фортепьяно приземлилось на лежавшую на стуле скрипку. Повреждения получили оба инструмента. Хотя порча инструментов и не была умышленной, говорят, что ребенок очень обрадовался тому, что некоторое время вместо уроков музыки он сможет играть в футбол со своими друзьями.
Мышь в раковине. Летом семья поехала на расположенную на берегу Чудского озера дачу, чтобы приятно провести там время. Однако почти сразу после приезда отец обнаружил в раковине мышь. Испугавшись, он позвонил на номер страховой фирмы и попросил, чтобы она быстро что-нибудь предприняла. Как можно отреагировать на такое сообщение? Может, предложить мышеловку?
Пачка конфет. Линейный автобус съехал с дороги, в результате чего пострадали несколько пассажиров, и некоторые личные вещи получили повреждения. Сам по себе такой случай никак не может служить поводом для шуток. Однако вышло так, что в результате происшествия у ребенка одного из пассажиров пропала пачка конфет, и родитель включил стоимость сладостей в сумму ущерба. Мы возместили стоимость пачки конфет в сумме 1,5 евро. Решили не спрашивать, сколько конфет ребенок успел съесть до пропажи пачки.
Сломанные зубные протезы. Человек попал в дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали его личные вещи. Специалист по рассмотрению ущерба попросил представить подробный обзор поврежденных вещей и указать сумму ущерба. Уже совсем скоро в почтовый ящик специалиста по рассмотрению ущерба прибыли сломанные очки и зубные протезы пострадавшего. Мы возместили ему весь возникший ущерб.
По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Kindlustus Катерины Лепвальтс, такие сообщения все-таки встречаются в повседневной работе страховой фирмы чрезвычайно редко. «Мы относимся к каждому страховому случаю со всей серьезностью и всегда возмещаем обоснованный ущерб. Статистически, чаще всего мы получаем сообщения о дорожно-транспортных происшествиях», – сказала Лепвальтс.
К сожалению, с приходом зимы количество случаев дорожного ущерба возрастает. «Начиная с первой недели декабря, когда к нам одновременно пришли сильные снегопады и морозы, а на дорогах появился лед, спрос на нашу услугу по автопомощи резко вырос. Так как дорожные условия сейчас достаточно сложные, при движении нам всем необходимо быть очень внимательными и соблюдать достаточную дистанцию от двигающегося впереди транспортного средства», – отметила она.
«Еще одна опасность, возникающая с приходом зимы, заключается в скапливающемся на крышах снеге и сосульках. Собственники домов и квартир должны помнить о том, что ущерб, возникший вследствие тяжести скопившегося на крыше снега, обычной страховкой не покрывается», – напоминает Лепвальтс, добавляя, что работы по уборке снега с крыши могут быть опасными, в связи с чем к ним нужно тщательно подготовиться, или же вызвать на место профессионала.