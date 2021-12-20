Необычные случаи ущерба: мужчина попросил страховую сделать уборку после ремонта

Щетка и совок. Человек делал дома ремонт, в ходе которого на полу образовался гипсовый мусор. Вместо того, чтобы самостоятельно убрать возникший в результате ремонтных работ мусор, человек посчитал, что ему следует обратиться в страховую фирму и попросить ее убрать мусор за него. Он объяснил это тем, что у него не было необходимых для уборки средств – щетки и совка. Дать вразумительный ответ на такую просьбу действительно очень непросто.

Фортепиано на скрипке. Ребенок качался на краю фортепьяно, когда внезапно оно начало заваливаться. К счастью, ребенок успел из-под него выскочить, однако фортепьяно приземлилось на лежавшую на стуле скрипку. Повреждения получили оба инструмента. Хотя порча инструментов и не была умышленной, говорят, что ребенок очень обрадовался тому, что некоторое время вместо уроков музыки он сможет играть в футбол со своими друзьями.

Мышь в раковине. Летом семья поехала на расположенную на берегу Чудского озера дачу, чтобы приятно провести там время. Однако почти сразу после приезда отец обнаружил в раковине мышь. Испугавшись, он позвонил на номер страховой фирмы и попросил, чтобы она быстро что-нибудь предприняла. Как можно отреагировать на такое сообщение? Может, предложить мышеловку?

Пачка конфет. Линейный автобус съехал с дороги, в результате чего пострадали несколько пассажиров, и некоторые личные вещи получили повреждения. Сам по себе такой случай никак не может служить поводом для шуток. Однако вышло так, что в результате происшествия у ребенка одного из пассажиров пропала пачка конфет, и родитель включил стоимость сладостей в сумму ущерба. Мы возместили стоимость пачки конфет в сумме 1,5 евро. Решили не спрашивать, сколько конфет ребенок успел съесть до пропажи пачки.