Сухоцветы в интерьере: как правильно собрать композицию и украсить помещение?

Засушить можно практически любой цветок или траву, но флористы отдают предпочтение тем, которые сохраняют внешний вид максимально долго. Так, не стоит приносить домой длинные стебли рогоза: высыхая, пух от них разлетается по всему помещению. Лучше собирать букеты из иммортелей — растений с жесткими крепкими лепестками, в основном семейства астровых. Для сухоцветных букетов также подходят гелихризум разных сортов, гелиптерум, эхинацея, аммобиум, ксерантемум, анафалис и гомфрена. В составе композиций часто используют тысячелистник, лунарию, гипсофилу, кермек, амаранты, целозию и синеголовник. Помимо цветущих растений, можно собрать букет из сушеных колосьев пшеницы, тростника, лисохвоста и цветущего лука (особенно эффектно смотрится афлатунский). При правильной технологии сушки хорошо сохраняются бутоны роз. Сухоцветы в интерьере: особенности размещения

Помимо букетов в вазах, из сухоцветов можно составлять композиции в виде панно на стенах, в рамках для фото под стеклом, в плетеных корзинах, банках, открытых шкатулках. Их можно подвешивать пучками; такой вариант интересно смотрится в экоинтерьерах. Прозрачные емкости, в которых стоят сухоцветы, можно наполнить песком и камнями, обвязать жгутом или лентой, декорировать другими природными элементами — шишками, каштанами, желудями. Какие растения использовать

В XIX веке композиции из сухоцветов пользовались большим спросом в европейских домах. Позднее их стали считать признаком дурного вкуса, но сейчас дизайнеры опять видят в сухоцветах востребованный элемент интерьера. Композиции из сухоцветов разнообразны и просты в уходе, к тому же они подходят для аллергиков и людей, не переносящих резкие запахи. Такие букеты отличаются нейтральным или едва уловимым ароматом и пастельными оттенками, при этом они долгое время сохраняют форму. Как украсить дом сухоцветами

Сухоцветы надолго сохраняют форму и могут стать прекрасным декоративным элементом в любой из комнат. Разбираемся вместе с экспертом, как правильно выбрать такие букеты для интерьера.

Важно не переборщить с обилием сухоцветов, чтобы не захламлять пространство. Букеты в вазах отлично впишутся в интерьер гостиной. Достаточно поставить такое украшение в обеденной зоне, на подоконнике или кофейном столике у дивана. Можно разделить сухоцветы на несколько небольших частей и расставить в разных концах комнаты в небольших емкостях, например бутылках с узким горлом.



Как собрать и засушить растения для интерьера



Выбор времени сбора цветов и трав зависит от конкретного вида растения. Флористы ориентируются на периоды цветения и формирования колосков, как в случае с пшеницей. Бутоны нужно собирать после полного распускания, а плоды и семена — во время вегетации, после формирования. Срезать необходимо свежие, еще не увядшие растения. Лучше всего это делать в сухую погоду, а затем перенести будущий букет в хорошо проветриваемое помещение. Пучки собранных растений обычно подвешивают к потолку соцветиями вниз, хотя некоторые виды сушат цветами вверх — например, краспедию. Цветы нужно изолировать от солнечного света, иначе они поблекнут. Если же вам, наоборот, в будущем букете необходимы бледные тона, время от времени опрыскивайте цветы из пульверизатора.



Помимо обыкновенной естественной сушки, есть и другие современные методы. Сухоцветы покрывают влагопоглощающим силикагелем либо засыпают песком, используют сушку в глицерине. Но без соответствующего опыта и знания нюансов технологии к таким методам прибегать не стоит — можно испортить растения.



Как составить композицию из сухоцветов



Соломенные, коричневые, нежно-розовые и желтые тона сухоцветов красиво сочетаются с деревом, глиной, стеклом и пергаментной бумагой. Можно поставить их в яркую керамическую вазу, подходящую по цвету к интерьеру. При составлении букета необходимо разобрать растения на пучки, равномерно распределить их в композиции и закрепить стебли лентой или веревкой. Если цель — декоративный гербарий, растения нужно спрессовать при сушке.



Также интересно смотрятся композиции в плетеной корзине; для закрепления растений в этом случае стоит использовать флористическую губку, которую можно замаскировать мхом или листьями.



Уход за растениями



Сухоцветам не нужна вода, скорее, наоборот, воздействие влаги стоит минимизировать. Некоторые букеты, например пучки лаванды и бессмертника, можно сбрызгивать из пульверизатора, чтобы усилить запах и яркость цвета.



Композиции лучше беречь от прямого солнечного света, чтобы они дольше сохраняли первоначальный вид. Засушенным растениям можно добавить цвета стойкими красками или опрыскать лаком для волос, который придаст блеск и сохранит их форму.