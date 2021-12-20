ФОТО | В Таллинне будет построен отель Hampton by Hilton, но у него все еще нет застройщика

По словам Сигитаса Даугнораса, представителя собственника недвижимости и девелопера отеля GVP Invest Estonia OÜ, пандемия коронавируса, начавшаяся весной 2020 года и до сих пор влияющая на весь мир, во многом является причиной приостановки строительства отеля. Прошли и намечены по генподрядному договору с Merko Ehitus полтора года до начала строительства, которое так и не началось и договор о сотрудничестве был расторгнут по соглашению сторон.

«Пандемия пока влияет на туризм и рынок гостиничных услуг. Мы уверенны, что человечество скоро приспособиться к жизни с пандемией и рынки восстановиться. Нам до открытия ещё работы два года. Очевидно, международному и бизнес-туризму понадобиться похожее время, чтобы набрать обороты в мире после пандемии. Поэтому мы решили возобновить проект и открыть Hampton by Hilton до начала 2024 года» .

Согласно проекту архитектора Тыниса Таубе, получившему разрешение на строительство Департамента городского планирования Таллинна в июне 2019 года, на углу Тартуского шоссе и улицы Якобсони будет построено пяти- и частично шестиэтажное здание отеля с 185 номерами. Нынешний торговый центр, будет снесен.

Hampton by Hilton – один из наиболее известных в мире гостиничных брендов высшего среднего класса. Под этой маркой действуют 2680 отелей в 31 стране мира. Гости Hampton – бизнес-путешественники, туристы и семьи с детьми, которые, выбирая отель, обращают внимание на исключительно хорошее соотношение цены и комфорта. Сеть отелей в первую очередь ориентирована на комфорт и современный дизайн. Ее концепция гостиничного сервиса предоставляет все преимущества бренда, накопленные за более чем 100 лет развития.