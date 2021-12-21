5 стильных вариантов украшения новогодней елки от дизайнера интерьера

Романтическая сказка

Для сказочной елки подходят украшения светлых, нежных, пастельных оттенков – белого, приглушенно розового, серо-бирюзового, ненавязчиво-зеленого и лавандового. Каждый сам решает, какая сказка ему нравится, а украсить елку можно хоть ангелочками, хоть фламинго, хоть бабочками или цветами. Сияющие свечи сделают ее еще более эффектной! Почти обязательные элементы романтичной сказки – ненавязчивые световые гирлянды и будто усыпанные сахаром сердечки.



Магия синего

Люди, которые следят за трендами, в этом году используют в украшении елки оттенки синего. При этом в моде и голубой, и пастельный цвет морской волны, и бирюзовый, и даже глубокий темно-синий. Елочные украшения массивные и шарообразные – матовые и блестящие, стеклянные, металлические, тканевые. Синий легко комбинировать с другими цветами. Темно-синий, например, великолепно сочетается с белым, а пастельный голубой – с зеленым и розовым. Классические елочные украшения можно разбавить белыми снежинками, серебряными нитями и светодиодными огоньками.



Украшения, позаимствованные у природы

Натуральность в моде, поэтому при должном желании почти все украшения можно найти на природе. Ель можно украсить разными шишками, красными ягодами, сушеными цветами, палочками корицы, веночками из орехов и ломтиками апельсина. Природный стиль прекрасно дополнит рукоделие – елочные украшения можно самостоятельно связать, сложить из бумаги, вырезать из фанеры, слепить из глины или испечь из теста для пипаркооков. Натуральная елка вовсе не нуждается в большом количестве украшении, ведь главное украшение – она сама.



Вечная классика

Классика никогда не выходит из моды. Нарядить елку можно красными и зелеными елочными шарами разного размера, бантиками и световыми гирляндами. Как нельзя лучше дополнят образ рождественские украшения, которые вешала на елку еще ваша бабушка!