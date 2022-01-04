Имитация натуральных материалов с помощью пластика и ламинации также уходит в прошлое. Часто, чтобы вписаться в бюджет, люди экономят на отделке и мебели, однако, когда пытаются заменить натуральные материалы на имитацию, это сразу заметно, очень дешевит и портит интерьер, отметил Бубнов. По его словам, лучше отказаться от чего-то или упростить, но сделать из качественных материалов. Сейчас в тренде использование натуральных фактур — камня, дерева и живых растений. «Использование китайских реплик известных мировых брендов очень дешевит интерьер и сразу бросается в глаза. Лучше использовать меньше светильников, но пусть они будут качественными, красивыми и от известного производителя. И это не обязательно будет дорого», — рекомендовал глава Decart Design. Одноцветный гарнитур

Еще один антитренд, который закрепится в 2022 году, — это множество картин на стенах. Теперь это считается примером визуального захламления, отметила дизайнер интерьеров, владелица студии Scientific Design Lab Элина Нивин. «Новое правило: одна квартира — одна картина. Декорировать стены можно изысканными часами, различными панно, вертикальным озеленением, но не картинами. Белые пустые стены также не в тренде, этим нередко увлекаются любители популярного минимализма. Однако стоит отметить, что интерьеры становятся более уютными за счет светло-серого и светло-бежевого оттенков, которые сегодня очень популярны», — подчеркнула Нивин. Имитация и реплики

Уже безвозвратно ушло то время, когда в комнате достаточно было только одной люстры. Света должно быть много, и он должен быть разным, утверждают дизайнеры. «В современном интерьере присутствуют несколько источников света. Светильники распределяются равномерно. Свет досконально продумывается дизайнером в зависимости от назначения помещений. Обязательно присутствует верхний свет, приглушенная вечерняя подсветка или подсветка различных зон в помещении, а также интерьерный, декоративный свет, который подчеркивает мебель, арт-объекты и декор», — объяснил основатель студии Decart Design Андрей Бубнов. Много картин

Перед Новым годом принято избавляться от старых вещей в квартире. Однако для того чтобы решить, от каких надоевших предметов в интерьере пора избавиться, важно знать не только то, что соответствует модным тенденциям, но и то, что давно неактуально. Вместе с дизайн ерами рассказываем, какие детали декора, отделки и мебели станут антитрендами в 2022 году. Одна люстра

Еще один элемент в интерьере, который уходит в прошлое, — это цветные унитазы, особенно черные и серые, уточнил Бубнов. «Этот тренд вошел в интерьер несколько лет назад, но сейчас он постепенно уходит, уступив место белым лаконичным безободковым унитазам со скрытыми креплениями», — отметил дизайнер. Открытый бетон

Белые кухни — еще один антитренд в дизайне интерьера, который укрепится в следующем году. Такая мебель не может быть практичной там, где собирается вся семья и готовят еду. «Теперь серые, зеленые или черные кухни — это норма, продиктованная мировыми производителями. От светлых однотонных шкафов в кухонной зоне стоит отказаться», — считает основательница Scientific Design Lab. Цветные унитазы

Как бы вы ни любили классику или барокко, но применять этот стиль в небольших домах и городских квартирах — антитренд, утверждают дизайнеры. Лепнина, позолота, хрустальные люстры, резные фасады мебели — все это ушло в прошлое. «Сейчас в тренде лаконичный и функциональный дизайн, поэтому на смену тяжелым и помпезным интерьерам пришел минимализм. Этот стиль дозированно использует классические элементы, например лаконичную лепнину, плинтусы, карнизы, заменяет обои покраской, вместо хрусталя используются лаконичные люстры, а вместо громоздкой и тяжелой мебели — минималистичная, современная», — пояснил Бубнов. Массивные деревянные столы в столовой зоне — это явный антитренд, хотя кто-то и скажет, что классика никогда не устаревает, подтвердила Элина Нивин. Она рекомендовала отдать предпочтение столам с тонкой и аккуратной поверхностью, отделанной под натуральный камень. Белые кухни

Еще одним антитрендом в 2022 году станет использование спальных гарнитуров, когда кровать, шкаф и комод куплены у одного производителя, выполнены в единой стилистике, из одного материала, или диванных групп в гостиных, когда используются диван и кресло одинакового цвета и фактуры, рассказал Бубнов из Decart Design. Он уточнил, что сейчас в тренде в одном помещении сочетать мебель разных цветов, желательно разных фактур и даже разных производителей. Вычурная классика

Открытый бетон хорош, если он уместен, иначе это антитренд, отметил руководитель «Дизайн-бюро № 1» Сергей Петров. По его словам, стены и потолок полностью в брутальном, визуально и тактильно холодном бетоне уместны в южных регионах, потому что он дает отдохнуть от жары. В нашем климате, где холодно и солнца нет с осени по весну, наблюдать серые бетонные стены в небольшой типовой квартире с небольшими окнами на север будет некомфортно.



Многофактурность

Много разных фактур в одном помещении — это еще один антитренд. Когда стены отделаны разными материалами, имеют разную фактуру и все это не сочетается, интерьер получается пестрым и перегруженным, отметил Бубнов. Он рекомендовал соблюдать баланс.



«Если помещение большое, в нем несколько зон, то лучше использовать не больше трех цветов и четырех фактур. Стоит использовать фактуры, которые близки друг к другу. Хорошо сочетаются те материалы, которые встречаются в природе. Например, натуральный камень, штукатурка, повторяющая песчаную или глиняную поверхность, фактуры натурального дерева. Также не бойтесь применять в интерьере живые растения, особенно с крупными листьями», — рекомендовал дизайнер. Соединение двух разных материалов на полу — керамика переходящая в дерево — это тоже антитренд, отметила Элина Нивин. Она подчеркнула, что сегодня в моде паркет, выложенный елочкой.



Цвет года

Апофеоз бездумного следования моде в интерьере — цвет года, который представляет компания Pantone, отметил Петров. «Стоит понимать, что это исследование цвета не только в дизайне интерьера, но и в графическом и веб-дизайне. Это интересное исследование и стоит быть в курсе, но ваша квартира — воплощение только ваших предпочтений, желаний, представлений о доме», — считает глава «Дизайн-бюро № 1».



Не стоит ориентироваться на моду, она очень быстро проходит, лучше опираться на большие тенденции современного мира дизайна — отказ от банальной показной роскоши, остроумное применение демократичных материалов, уникальный хенд-мейд, отметил Петров. По его словам, если речь идет о классических интерьерах, это должно быть бережное и точное воссоздание стиля, профессиональное внедрение в него современного искусства, мебели, красивое наполнение аксессуарами и декором. Уже после этого впустите в интерьер модные тенденции — но внедрите их в детали и материалы, которые можно быстро поменять — цвет покраски, ткани, арт на стенах, резюмировал дизайнер.