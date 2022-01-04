Экономия по-шведски: 6 способов сократить потребление электроэнергии(1)
Простые советы, которые стоит взять на вооружение, пишет INMYROOM.
Согласно статистике, в 1990 году население Швеции насчитывало 8 590 630 человек, а вот к 2021 году численность увеличилась примерно на 2 миллиона и составила 10 385 347 человек. Однако это практически не сказалось на потреблении электроэнергии, которое в Швеции стало даже немного меньше, чем в 1990 году.
Каким образом шведам удается экономить на электроэнергии, или они практически не пользуются электроприборами? Все дело в разумном потреблении электроэнергии и альтернативных источниках ее получения передовыми странами.
Раскроем шесть простых истин, которые очевидны каждому, но почему-то мы о них забываем. Кстати, часть из них включена в перечень мер по улучшению энергоэффективности Шведским энергетическим управлением:
Откажитесь от ламп накаливания в пользу светодиодных ламп и ламп с низким энергопотреблением.
Заведите привычку выключать свет, когда в нем нет необходимости.
Всегда вытаскивайте зарядные устройства из розетки, если не используете их.
Вы сможете сократить потребление электроэнергии почти вдвое, если снизите температуру стирки с 60 до 40 градусов. На качестве стирки это практически не отразится, а вот экономия налицо.
Грамотно выставьте температуру в холодильнике и морозильной камере: +4°C и -18°C. Это идеальное сочетание как для хорошего хранения продуктов, так и для низкого потребления энергии.
Загружайте стиральную и посудомоечную машины до положенного максимума. В таком случае будет экономиться потребляемая энергия и снижаться расход воды.