Экономия по-шведски: 6 способов сократить потребление электроэнергии

Согласно статистике, в 1990 году население Швеции насчитывало 8 590 630 человек, а вот к 2021 году численность увеличилась примерно на 2 миллиона и составила 10 385 347 человек. Однако это практически не сказалось на потреблении электроэнергии, которое в Швеции стало даже немного меньше, чем в 1990 году.