Полезные советы
04.01.2022, 10:15

Экономия по-шведски: 6 способов сократить потребление электроэнергии

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Elekter
ФОТО: Ekspress Meedia | Eero Vabamägi

Простые советы, которые стоит взять на вооружение, пишет INMYROOM.

Согласно статистике, в 1990 году население Швеции насчитывало 8 590 630 человек, а вот к 2021 году численность увеличилась примерно на 2 миллиона и составила 10 385 347 человек. Однако это практически не сказалось на потреблении электроэнергии, которое в Швеции стало даже немного меньше, чем в 1990 году.

Каким образом шведам удается экономить на электроэнергии, или они практически не пользуются электроприборами? Все дело в разумном потреблении электроэнергии и альтернативных источниках ее получения передовыми странами.

Раскроем шесть простых истин, которые очевидны каждому, но почему-то мы о них забываем. Кстати, часть из них включена в перечень мер по улучшению энергоэффективности Шведским энергетическим управлением:

  1. Откажитесь от ламп накаливания в пользу светодиодных ламп и ламп с низким энергопотреблением.

  2. Заведите привычку выключать свет, когда в нем нет необходимости.

  3. Всегда вытаскивайте зарядные устройства из розетки, если не используете их.

  4. Вы сможете сократить потребление электроэнергии почти вдвое, если снизите температуру стирки с 60 до 40 градусов. На качестве стирки это практически не отразится, а вот экономия налицо.

  5. Грамотно выставьте температуру в холодильнике и морозильной камере: +4°C и -18°C. Это идеальное сочетание как для хорошего хранения продуктов, так и для низкого потребления энергии.

  6. Загружайте стиральную и посудомоечную машины до положенного максимума. В таком случае будет экономиться потребляемая энергия и снижаться расход воды.

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