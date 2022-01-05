Обзор рынка недвижимости 2021 года: по количеству сделок побит рекорд 15-летней давности

По словам Игоря Хабала, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, в последний раз такое количество сделок было зарегистрировано в 2006 году. «Прошлый год отмечен и быстрым ростом цен. В целом по Эстонии цены на квартиры выросли в среднем на 10,9%, в Таллинне же рост составил 11,6%», – сказал Хабал.

«За ростом количества сделок и повышением цен стоят глобальные тренды. С одной стороны, существовали такие факторы как высокий спрос и дешевые кредиты, с другой же – недостаточность предложений, проблемы с поставками строительных материалов и удорожание рабочей силы. Ситуация в Эстонии не отличалась, и у нас было мало возможностей, чтобы на нее как-то влиять», – добавил Хабал.

«Поскольку количество новых квартир не могло удовлетворить спрос, люди не захотели ждать и совершали больше сделок на вторичном рынке жилья. Именно это объясняет самый заметный за последнее десятилетие скачок активности в сфере сделок со старыми квартирами», – пояснил Хабал.

«Если такая же ситуация, то есть дефицит новых квартир и низкая стоимость кредитных денег, сохранится и в 2022 году, можно ожидать столь же высокой активности в отношении количества сделок и того, что цены вырастут даже на двузначный процент», – сказал аналитик Uus Maa.

Игорь Хабал заметил, что это будет означать, что цены на недвижимость будут расти быстрее, чем заработная плата, и люди со средним доходом не смогут позволить себе новое жилье в Таллинне. «Вот почему люди все чаще переезжают на окраину столицы или в пригороды, где жилье дешевле», – добавил Хабал.

«Переезд в пригород, а то и вовсе в сельскую местность – один из знаковых трендов, который подтверждается тем фактом, что количество сделок с участками, домами и дачами, а также цены на них росли даже быстрее, чем на квартиры», – сказал Хабал.