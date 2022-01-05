Обзор рынка недвижимости 2021 года: по количеству сделок побит рекорд 15-летней давности
Согласно анализу статистики Земельного департамента, проведенному крупнейшим эстонским бюро недвижимости Uus Maa, в 2021 году количество сделок с квартирами и домами в Эстонии выросло примерно на четверть, а земельных участков было продано на 55% больше, чем годом ранее.
По словам Игоря Хабала, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, в последний раз такое количество сделок было зарегистрировано в 2006 году. «Прошлый год отмечен и быстрым ростом цен. В целом по Эстонии цены на квартиры выросли в среднем на 10,9%, в Таллинне же рост составил 11,6%», – сказал Хабал.
«За ростом количества сделок и повышением цен стоят глобальные тренды. С одной стороны, существовали такие факторы как высокий спрос и дешевые кредиты, с другой же – недостаточность предложений, проблемы с поставками строительных материалов и удорожание рабочей силы. Ситуация в Эстонии не отличалась, и у нас было мало возможностей, чтобы на нее как-то влиять», – добавил Хабал.
«Поскольку количество новых квартир не могло удовлетворить спрос, люди не захотели ждать и совершали больше сделок на вторичном рынке жилья. Именно это объясняет самый заметный за последнее десятилетие скачок активности в сфере сделок со старыми квартирами», – пояснил Хабал.
«Если такая же ситуация, то есть дефицит новых квартир и низкая стоимость кредитных денег, сохранится и в 2022 году, можно ожидать столь же высокой активности в отношении количества сделок и того, что цены вырастут даже на двузначный процент», – сказал аналитик Uus Maa.
Игорь Хабал заметил, что это будет означать, что цены на недвижимость будут расти быстрее, чем заработная плата, и люди со средним доходом не смогут позволить себе новое жилье в Таллинне. «Вот почему люди все чаще переезжают на окраину столицы или в пригороды, где жилье дешевле», – добавил Хабал.
«Переезд в пригород, а то и вовсе в сельскую местность – один из знаковых трендов, который подтверждается тем фактом, что количество сделок с участками, домами и дачами, а также цены на них росли даже быстрее, чем на квартиры», – сказал Хабал.
В 2021 году в Эстонии было совершено 27 213 сделок с квартирами, что на 24,3% больше, чем годом ранее. Из них в Таллинне было продано 10 878 квартир, что на 22,3% больше, чем год назад. Цена продажи самой дорогой квартиры составила чуть более 1,4 миллиона евро.
В прошлом году в Эстонии было продано 3757 земельных участков, что на 24,7% больше, чем годом ранее. Средняя цена частного дома выросла за год на 17,6% и составила 133 300 евро. Самый дорогой особняк был продан за 2,5 миллиона евро.
В 2021 году с незастроенными земельными участками проведено 4707 сделок – на 55% больше, чем в 2020 году. Средняя цена земельного участка выросла на 13,7%, достигнув суммы в 47 800 евро. Самый дорогой участок в стране был продан за 564 000 евро.
В прошлом году продажи дач выросли на 19,3%, в общей сложности совершено 1 129 сделок. Средняя цена дачи составила 55 400 евро, что на 23,3% больше, чем год назад.