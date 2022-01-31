Не повторяйте это в малогабаритке: 7 грубых ошибок в интерьере

Мы разобрали семь наиболее часто встречающихся ошибок при проектировании студий и крошечных однушек. Читайте, смотрите и запоминайте!

1. Мало мест для хранения

О том, как будут выглядеть системы хранения, необходимо позаботиться заранее. Сначала подумайте, где целесообразно расположить гардеробную, книжные полки и отсеки для кухонной утвари. После этого уже можно решать, что вешать на стены, хранить под кроватью или ставить в коридоре.

Также важно не переусердствовать со стеллажами и мебелью. В квартире всегда должно быть ощущение пространства и воздуха. Так, вместо нескольких полок для книг повесьте одну большую, а крупные шкафы замените нишами в тон отделке.

2. Чересчур мелкая мебель

При покупке мебели обязательно смотрите на пропорции. Например, длинный высокий стеллаж больше подойдет маленькой комнате и визуально увеличит ее габариты. К тому же все вещи будут на своих местах, и не придется вспоминать, куда вы положили тот или иной предмет.

Опасаться большой мягкой мебели тоже не стоит, ведь внушительный диван в миниатюрной гостиной создаст максимум уюта и перетянет все внимание на себя. Главное, чтобы в помещении оставалось свободное место — поэтому вместо огромного стола в тесной кухне лучше поставить столик-трансформер.

3. Слишком много вещей

Есть категория вещей, которые постоянно циркулируют в рамках квартиры: посуда, бытовая техника, книги и прочее. Со временем они сменяются новыми, т.к. приходят в негодность.

Но многие из нас на всякий случай хранят вышедшие из обихода аксессуары. А зря: ведь с их исчезновением появится куда больше свободного места в маленькой квартире.

4. Всего один вариант

Ориентироваться на единственно возможный дизайн-проект — неблагодарное занятие. В конечном итоге какие-то идеи могут оказаться неудачными или захочется все переделать еще до начала ремонта.