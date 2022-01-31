Не повторяйте это в малогабаритке: 7 грубых ошибок в интерьере
К созданию дизайн-проекта маленькой квартиры нужно подойти с особой тщательностью. Пара, казалось бы, незначительных погрешностей после ремонта — и оперативно скорректировать недочет будет уже сложно, пишет INMYROOM.
Мы разобрали семь наиболее часто встречающихся ошибок при проектировании студий и крошечных однушек. Читайте, смотрите и запоминайте!
1. Мало мест для хранения
О том, как будут выглядеть системы хранения, необходимо позаботиться заранее. Сначала подумайте, где целесообразно расположить гардеробную, книжные полки и отсеки для кухонной утвари. После этого уже можно решать, что вешать на стены, хранить под кроватью или ставить в коридоре.
Также важно не переусердствовать со стеллажами и мебелью. В квартире всегда должно быть ощущение пространства и воздуха. Так, вместо нескольких полок для книг повесьте одну большую, а крупные шкафы замените нишами в тон отделке.
2. Чересчур мелкая мебель
При покупке мебели обязательно смотрите на пропорции. Например, длинный высокий стеллаж больше подойдет маленькой комнате и визуально увеличит ее габариты. К тому же все вещи будут на своих местах, и не придется вспоминать, куда вы положили тот или иной предмет.
Опасаться большой мягкой мебели тоже не стоит, ведь внушительный диван в миниатюрной гостиной создаст максимум уюта и перетянет все внимание на себя. Главное, чтобы в помещении оставалось свободное место — поэтому вместо огромного стола в тесной кухне лучше поставить столик-трансформер.
3. Слишком много вещей
Есть категория вещей, которые постоянно циркулируют в рамках квартиры: посуда, бытовая техника, книги и прочее. Со временем они сменяются новыми, т.к. приходят в негодность.
Но многие из нас на всякий случай хранят вышедшие из обихода аксессуары. А зря: ведь с их исчезновением появится куда больше свободного места в маленькой квартире.
4. Всего один вариант
Ориентироваться на единственно возможный дизайн-проект — неблагодарное занятие. В конечном итоге какие-то идеи могут оказаться неудачными или захочется все переделать еще до начала ремонта.
Желательно предусмотреть все варианты расстановки мебели и техники, чтобы оценивать будущий интерьер под разными углами. Чем больше времени на это уйдет, тем лучше, — зато вы будете на 100% уверены в результате.
5. Злоупотребление зонированием
В рамках ограниченного пространства следует отказаться от ширм и вездесущего зонирования с помощью цвета стен или напольного покрытия. Это только усугубит ощущение тесной каморки и создаст хаос из мебели и вещей.
Зонированию лучше предпочесть единый стиль в помещении. Когда стены и пол органично переходят из гостиной на кухню, а затем в коридор, обстановка кажется более легкой и воздушной.
6. Очень темная цветовая гамма
В слишком темной малогабаритке потеряется даже шикарная и дорогая мебель. В маленьких комнатах все должно быть спокойным фоном — и стены, и пол, и предметы интерьера. Именно поэтому следует обратить внимание на нежно-молочную, светло-бежевую, пастельно-серую или голубую цветовую гамму.
7. Боязнь ошибиться
Каждое жилье строго индивидуально. То, что «зашло» в одном, окажется полным провалом в другом. Многие слепо следуют дизайнерским канонам в ущерб собственным интересам и на выходе получают стандартный, лишенный индивидуальности интерьер.
Не бойтесь выделяться из толпы и воплощать в жизнь креативные идеи. Вот увидите: ваша квартира приобретет свой характер, и ее не спутаешь ни с одной другой.