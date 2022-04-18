ФОТО | Как вам? Эстонский стартап показал, в каком городском пространстве мы будем жить в 2040 году

Они визуализировали транспорт, на котором мы будем передвигаться - от автономного общественного транспорта до роботов-курьеров и беспилотных такси.

44% британцев считают, что технологический прогресс в ближайшие 20 лет будет идти значительно быстрее, чем в предыдущие два десятилетия. Половина британцев помнят, как старшие поколения рассказывали истории о том, как они были поражены технологическими достижениями. 64% британцев признались, что они тоже рассказывают своим детям о том, насколько мощными были достижения в их время.

Опрос 2000 взрослых, из которого взяты приведенные выше статистические данные, был проведен в рамках программы Zego "2040. Видение года" (“2040. Aasta visioon”), где показывают будущее мобильности. Zego предлагает современные услуги страхования для компаний и людей, использующих автомобили для работы. Уже сегодня в своих разработках они думают о будущем.

Три четверти британцев признались, что их до сих пор удивляют некоторые из современных технологических достижений, включая современные средства передвижения, которые уже есть на улицах страны. А также "умные" супермаркеты и домашние гаджеты.

Стен Саар, исполнительный директор компании Zego, говорит, что разделяет мнение британцев о сегодняшних технологиях и убежден, что развитие будет происходить гораздо быстрее.

"Именно поэтому мы запустили концепцию мобильности будущего Zego 2040. Еще пять лет назад это было бы похоже на научно-фантастический фильм, но мы убеждены, что будущее будет выглядеть примерно так. Мы уже думаем о страховых продуктах, которые гарантировали бы такое будущее", - говорит Саар.

Вышеупомянутый опрос показал, что любители гаджетов имеют от одного до шести умных гаджетов, а более половины уже используют онлайн-банкинг, бесконтактные платежи и GPS-карты для передвижения. Отчасти из-за пандемии семь из десяти респондентов используют видеозвонки для общения с друзьями и родственниками.