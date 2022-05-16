Банк советует: как построить дом, когда цены на материалы растут с каждым днем?

В нынешних экономических условиях составить бюджет строительства непросто. Даже самые опытные специалисты сегодня не могут гарантировать, что предложенные цены будут действительны в течение хотя бы трех месяцев. По этой же причине строители не хотят фиксировать цены в договоре. Поэтому мы рекомендуем будущим строителям тщательно обдумать доступные варианты, если цена на материалы значительно возрастет из-за проблем с поставками или задержек в строительстве. Например, стоит подумать, достаточно ли у вас сбережений или активов для продажи для дополнительного финансирования строительства в случае необходимости. План на случай непредвиденных обстоятельств также следует обсудить с кредитным управляющим, который сможет профессионально оценить стоимость и ликвидность имущества.

Если раньше застройщики советовали учитывать, что фактическая стоимость работ может оказаться до 10% процентов дороже запланированной, то в нынешней экономической ситуации следует учитывать запас в 20–30%. Прежде всего, это в собственных интересах клиента – чтобы дом был построен, а кредит не оказался обеспечен недостроенным домом, дата готовности которого неизвестна.

К сожалению, ситуация на рынке стройматериалов заставляет и банки более тщательно анализировать кредиты на строительство. Среди прочего рассчитывается максимально возможная для клиента сумма кредита на случай, если выяснится, что первоначально запрошенного кредита для завершения строительства недостаточно. Важно, чтобы будущая рыночная стоимость строящегося дома была достаточной для выдачи дополнительного кредита.