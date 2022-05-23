Названы способы продления срока службы стиральной машины

Основной секрет правильной эксплуатации стиральных машин касается того, что их нельзя перегружать, отметил Четвертных.

"Еще не нужно злоупотреблять стирками на высоких температурах, близких к кипячению. Лучше стирать на 30-40 градусах, так как при таком режиме сокращается расход ресурса трубчатого электронагревателя", - заметил специалист.

Раз в два месяца следует запускать машинку без белья и средств для стирки в режиме "хлопок 90", советует Четвертных. По его словам, это позволяет убрать загрязнения на внешних частях барабана, которые могут приводить к поломкам. Очистить с деталей накипь от жесткой воды поможет лимонная кислота, добавил он.

Также эксперт посоветовал не стирать вместе разные виды тканей, так как нагрузка на все узлы машины от этого заметно возрастает, что приводит к более быстрому износу.

"Еще один совет - оставлять дверцу машинки, когда она не работает, открытой. Так она может проветриваться, а внутри конструкции не будет благоприятной среды для плесени и ржавчины", - подытожил Четвертных.