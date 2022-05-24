"Даже на Центральном рынке происходит больше интересного". Старый город – больше не центр Таллинна?

Относительно Старого города в Википедии можно найти следующие сентенции: «Особая ценность Старого города Таллинна состоит, прежде всего, в сохранившейся до наших дней средневековой среде и структуре, которая на сегодняшний день уже исчезла в других столицах Северной Европы», и еще: «Таллинн представляет собой один из наиболее сохранившихся и целостных средневековых городов Европы, являясь подлинной жемчужиной эстонской архитектуры».

Однако с годами вся эта восхитительная архитектура и столь знакомые для многих шум и суета Старого города как-то незаметно, но последовательно превратились в чужие для местных жителей понятия. Если исключить шумно гуляющую по выходным молодежь в районе «треугольника опасности», то все меньше остается тех, кто попадает в Старый город спонтанно или почти случайно, поскольку там «всегда что-нибудь происходит». Однако сегодня, к сожалению, это уже не так. В Теллискиви происходит. В Ноблесснере происходит. В Ротерманни происходит. Даже на Центральном рынке происходит больше интересного, если внимательно посмотреть.

С одной стороны, в этом же нет ничего плохого, если в самом центре города, среди тишины и спокойствия возникает пульсирующая жизнь где-нибудь на заднем дворе, привилегиями которой могут наслаждаться лишь платежеспособные избранные, состоятельные владельцы недвижимости и доставляемые в город круизными лайнерами туристы с селфи-палками.

С другой стороны, в понимании жилого квартала неимоверно большой Старый город все же не является просто обычным жилым районом, участвовать в развитии духовной жизни которого имела бы право или могла участвовать лишь горстка его жителей и какой-нибудь предприниматель с горячей душой, который реновировал пару домов в старой части города. Независимо от того, возведен ли дом из бетона, камня или бруса, идея всегда одна – жизнь в здание, комплекс задний или в более широком плане в городское пространство могут вдохнуть только люди, а не бессловесный строительный материал.